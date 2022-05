Kinoarte abre inscrições para Oficina de Animação 2D

As atividades serão ministradas pelo cineasta Otto Guerra; inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 19 de maio

O Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina (Kinoarte) está com inscrições abertas para a oficina de Animação 2D, que será realizada nos dias 19 e 20 de maio, das 19h às 22h, de forma on-line. As aulas são gratuitas e as inscrições ficarão disponíveis até o dia de início das atividades. Não é necessário nenhum conhecimento específico ou experiência na área, somente o interesse pelo tema proposto. Para participar, basta preencher o formulário de inscrição no link Inscrições Kinoarte.

Para a oficina de Animação 2D, o palestrante convidado é o cineasta Otto Guerra, um dos pioneiros em animação que, em 1978, fundou a Otto Desenhos Animados, uma das primeiras empresas de animação no Brasil. Otto Guerra também se destaca como um dos cinco brasileiros citados no livro Animation Now, uma coletânea que reúne os melhores artistas e estúdios do mundo na área de animação, com cerca de 80 nomes.

Segundo o cineasta, esta será uma oficina teórica, que abordará temas como a história da animação brasileira e a trajetória da Otto Desenhos. “Vou falar, também, sobre a minha participação como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Pretendo abordar, ainda, noções gerais de cinema, mercado, animação, jogos, edição, roteiro e produção, entre outros assuntos”, disse.

De acordo com o coordenador das oficinas Kinoarte, Artur Ianckievicz, as atividades desenvolvidas nas oficinas buscam transformar o cinema de Londrina e deixá-lo cada vez mais rico. “Nossas oficinas são sempre pensadas e projetadas para estimular a produção local, por isso trazemos pessoas diferentes, de diversas áreas, para compartilhar os seus conhecimentos”, frisou.

Próximas atividades

A programação das oficinas Kinoarte conta com mais três atividades, voltadas aos temas de Montagem (24 a 26 de maio), Crítica Cinematográfica (6 a 10 de junho) e Direção de Curta-Metragem de Baixo Orçamento (11 a 13 de julho).

Neste ano, as ações já realizadas incluíram capacitações nas áreas de Produção Cinematográfica, Trilha Sonora, Assistência de Direção e Cinema Negro. Ao todo, o projeto conta com quase 100 horas de atividades, com direito a certificado para cada oficina.

As oficinas Kinoarte 2022 são uma realização da Kinoarte, com produção da Leste BR e patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Histórico

O projeto Oficinas Kinoarte vem promovendo, desde 2005, cursos, oficinas e palestras com grandes nomes do cinema brasileiro, como Ruy Guerra, Walter Lima Jr, Marçal Aquino, Joel Pizzini, Andrea Tonacci, Kiko Goifman, Hilton Lacerda, Rodrigo Aragão, Luiz Adelmo e Murilo Hauser.

NCPML