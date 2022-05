Kinoarte recebe inscrições para oficina gratuita sobre Assistência de Direção

Atividade será realizada de forma on-line, de 16 a 18 de maio, e é aberta a todos os interessados; para participar, não é necessário possuir nenhuma formação específica

O Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina (Kinoarte), está com inscrições abertas para a oficina de Assistência de Direção em Produções Cinematográficas, que será realizada nos dias 16, 17 e 18 de maio, de forma on-line, sempre das 19h às 22h. Ao todo, 30 vagas gratuitas estão abertas para a atividade, que tem carga horária de 10 horas.

Para participar da oficina, não é necessária nenhuma formação específica, e os interessados podem se inscrever através deste formulário. As atividades serão ministradas pela jornalista e assistente de direção Flávia Vilela, que atua em filmes e séries desde 2004.

Dentre os temas abordados durante a oficina, estão: etapas da produção das quais o assistente de direção deve participar; organização das informações e gestão da equipe; protocolos a serem seguidos; e dicas de liderança.

Segundo o coordenador geral das oficinas da Kinoarte, Bruno Gehring, o curso é muito importante pois, na indústria audiovisual, o primeiro assistente de direção é a figura central de um set de gravação. “Ele toca a produção, como se fosse um grande gerente, que dialoga com todas as equipes, organiza e faz a orientação com o objetivo de cumprir os planos de filmagem do dia”, frisou.

Gehring afirmou, ainda, que o cinema de Londrina tem sido construído, principalmente, por autodidatas, e que as oficinas contribuem para a sua profissionalização. “Essas atividades de formação ajudam, por exemplo, a distinguir a figura do assistente de direção do diretor assistente, que normalmente é a pessoa que vai cuidar da parte estética e visual do filme, junto com o diretor”, disse.

Próximas oficinas

Além da oficina sobre Assistência de Direção em Produções Cinematográficas, estão programadas mais quatro oficinas voltadas a temas relacionados: Animação 2D (19 e 20 de maio), Montagem (24 a 26 de maio), Crítica Cinematográfica (6 a 10 de junho) e Direção de Curta-Metragem de Baixo Orçamento (11 a 13 de julho).

No total, a agenda completa das oficinas abrange mais de 100 horas de atividades, sendo que anteriormente já foram concluídas as oficinas sobre Produção Cinematográfica, Trilha Sonora e Cinema Negro.

As oficinas Kinoarte 2022 são uma realização da Kinoarte, com produção da Leste BR e patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Marcelo Cordero/NCPML