Foi esta semana o lançamento de mais uma versão do livro Londrina 86 anos.

Com muita história para contar o escritor Widson Schwartz traz um trabalho com relatos da história de nossa querida cidade que só cresce, com momentos marcantes desde seu início com a introdução da Companhia de Terras Norte do Paraná, passando pela grande geração da produção do café e a dentro de nossos momentos atuais com a revolução tecnológica.

Este livro que leva o nome da cidade para o mundo todo já virou uma tradição regional que tem como objetivo introduzir a bela cidade de londrina para o mundo.

A tradutora Dora Horvath da escola de inglês FD English conta que a delicadeza de uma ótima tradução é um detalhe à parte, sabemos que nosso dever é manter o mais próximo possível do que o escritor apresenta, mantendo sempre o toque sentimental da apresentação escrita.