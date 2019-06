Lançamento dos livros do projeto Jovens Escritores será no dia 16

Dia 16 de Junho, na Vila Cultural Cemitério de Automóveis, ocorrerá o lançamento dos livros do projeto Jovens Escritores, patrocinado pelo PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O lançamento ocorre às 16 horas e tem como atrações, além dos próprios livros, um show com voz e violão de Renato Terra e Leandro Benevides, e um Sarau, no qual os 11 autores poderão ler trechos de seus textos publicados.

Alguns dos livros de cada aluno serão doados ao Projeto Assalto Literário, que distribui livros gratuitamente à comunidade Londrinense. E alguns serão distribuídos em bibliotecas públicas, sobrando aos alunos cerca de 80 livros no total dos 100 exemplares de cada obra.

Cada um dos alunos participantes teve seu livro publicado pela editora AtritoArte. Com impressão profissional pela gráfica Forma Certa. O Apoio do Promic foi essencial para realizar o desejo desses 11 jovens. No total são 10 obras (1 deles é de autoria de duas alunas), com 100 exemplares cada que serão vendidos no dia do lançamento. A participação da comunidade é essencial.

Proponente e realizador do projeto, Leandro Benevides (43 999506103) alerta que o projeto teve uma dura missão de formar os escritores por meio de oficinas de Criação Narrativa / Poesia / Encadernação Artesanal / Marketing digital literário. Cada aluno do projeto, além de participar das oficinas recebeu acessoria de edição em Revisão textual, projeto gráfico e diagramação do livro, além da própria orientação de Leandro que é escritor e Especialista em Literatura Brasileira pela UEL.

Autores

Ester Peixoto Livro de Poemas: Criticando - O livro de Ester tem muitas críticas sociais ao Racismo e em defesa da independência das mulheres. É um livro de protesto, com uma excelente qualidade poética

Isabely Ramos Livro Narrativo - Romance/Novela: Amoras - A narrativa de Isabely é excepcional, utiliza uma linguagem muito bem trabalhada, com a captação da oralidade de pessoas que vivem nas periferias do Brasil.

Juliana Loures Livro Narrativo - Contos/Romance: Arabela - O livro de Juliana é uma narrativa fragmentada sobre percepções e sonhos femininos.

Genivaldo Lopes Livro Narrativo - Romance: Bad Religion - O livro de Genivaldo é uma narrativa de época, que narra conflitos religiosos e encontros amorosos proibidos.

Isabelle Silva / Júlia Batista Livro Narrativo - Romance: Destino profundo - O livro dessa dupla busca trazer ao ocidente retratos da cultura nipônica. O romance é baseado em uma lenda japonesa.

Jazzo Cordeiro Livro narrativo - Romance Epistolar: Malditinha - O Livro de Jazzo é um pedido de socorro de uma personagem nascida do lixo, da periferia e recusada. As cartas passionais da parsonagem às pessoas que passaram por sua vida são intrigantes e emocionantes.

Sabrina Farias Livro de Poemas: Metapoeta - Apaixonada pela arte poética, Sabrina relata em seus poemas a importância da poesia para si mesma, retratando resquícios de sua fé e de seus amores.

Lindynei Santos Livro de Poemas: Obscuridade da paixão - O livro de Lindynei é um apelo ao amor e à relação passional a dois.

Inaian Sgorlom Livro Narrativo - Contos/Crônicas: Qualquer tempestade em um Arco-Íris - O livro de Inaian relata experiências de uma jovem mulher em suas concepções sobre a vida, a poeticidade dos encontros e o amor.