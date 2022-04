LBV promove campanha para arrecadar livros infantis

Ação visa incentivar em crianças e adolescentes o hábito da leitura no mês comemorativo aos Dias Mundial e Nacional do Livro Infantil

A Legião da Boa Vontade (LBV) mobiliza a população para doar livros de contos, poesias e histórias; revistas e gibis infantis novos ou usados que estejam em bom estadopara serem doados a meninas e meninos de 6 a 15 anos atendidos no Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição.

A campanha ocorrerá durante o mês de abril, quando se comemora o Dia Internacional do Livro Infantil (2) e o Dia Nacional do Livro Infantil (18) e tem como objetivo incentivar o hábito da leitura e conscientizar as crianças e adolescentes sobre os benefícios que a prática proporciona.

As doações podem ser feitas até o dia 30/04, no Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição, localizado na R. Serra dos Pirineus, 920,Bandeirantes, Londrina/PR.

Asimp/LBV