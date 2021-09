Leitura na Rua Tamarana pede auxílio para bancar grafitagem de geladeiras

O Leitura na Rua Tamarana prepara-se para promover a grafitagem de mais cinco geladeiras inservíveis e transformá-las em pontos de incentivo à leitura para cidadãos de Tamarana e região.

Ao longo dos últimos meses, apoiadores já doaram os eletrodomésticos que não funcionam mais e o objetivo agora é levantar recursos para bancar a pintura.

O Leitura na Rua Tamarana é uma iniciativa voluntária conduzida pelo jornalista Lucas Marcondes Araújo. Ela só acontece graças a uma rede informal de cidadãos tanto do próprio município quanto de fora dele – e até de outros estados e do exterior. Eles já doaram centenas de livros desde o início do projeto, em agosto de 2019.

Com a grafitagem das três primeiras geladeiras, em meados de 2020, mais de 1.200 títulos, principalmente de literatura, já foram colocados em circulação para serem emprestados, e “devorados”, pela população tamaranense.

A nova leva de geladeiras será abrigada em localidades distintas do município e região – entre elas, duas atrações turísticas da zona rural de Tamarana e também em Lerroville, distrito de Londrina. Cada “gelateca” deverá abrigar ao menos 350 livros.

Pessoas interessadas em contribuir financeiramente com a grafitagem podem entrar em contato com o Leitura na Rua Tamarana pelo WhatsApp (9 9941-9341), Instagram (@leituranaruatamarana), ou através do e-mail leituranaruatamarana@gmail.com

Detalhes sobre o Leitura na Rua Tamarana podem ser conferidos no vídeo institucional do projeto (https://youtu.be/w7QB8UoKPiw).