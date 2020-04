Léo Magalhães está entre os artistas mais ouvidos de São Paulo

Cantor lançou recentemente o novo álbum "Ame Quem Te Ama"

Explosão no Nordeste, Léo Magalhães foi conquistando cada pedacinho do Brasil até chegar ao Sudeste de vez. Prova disso são os dados da plataforma Crowley, que mostram que esta semana o cantor esteve com a nova música “Não Traio Mais” entre as cinco mais tocadas nas rádios do estado de São Paulo. No Youtube, a nova faixa de trabalho já acumula mais de 1,5 milhões de visualizações.

Em tempos de quarentena devido a pandemia do COVID-19, vale lembrar que não só as TVs, mas as rádios também cresceram em audiência.

“Estou muito feliz em ver que as pessoas estão gostando da música, gravei este novo trabalho com muito carinho e quando o público pede a música nas rádios eu recebo este carinho de volta, é muito bom”, afirma Léo.

Com mais de 1 milhão de inscritos e mais de 600 milhões de visualizações no Youtube, Léo já é um conhecido das rádios brasileiras com seus inúmeros sucessos ao longo dos 17 anos de carreira. Impossível não lembrar do hit “Oi”, que em 2018 virou febre nas rádios de Norte a Sul do país.

Seu novo álbum “Ame Quem Te Ama” traz 22 faixas inéditas, todas já disponíveis nas plataformas digitais. O trabalho também foi transformado em DVD com o registro feito em um casarão antigo no centro de São Paulo. Léo está disponibilizando novos vídeos do DVD a cada semana, por enquanto, além de “Não Traio Mais”, os fãs já podem conferir no canal oficial do cantor no Youtube os vídeos das músicas “Tchau Adeus”, “Seja Feliz”, “Pinga Leva Eu”, “Apertando o Verde”, “Fica Comigo”, “Leviana”, “Forma Discreta”, “Coração Cachorro” e a faixa que dá o título ao álbum, “Ame Quem Te Ama”. Juntas, as faixas já somam mais de 3 milhões de visualizações.

