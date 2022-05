Lia Salvany apresenta Odil Miranda Ribeiro

Projeto CEFE lança programação que visa a divulgação e a preservação da memória de artistas plásticos com mais de 60 anos

Nesta quinta-feira às 19h, o projeto CEFE, Centro de Estudos e Formações para o Envelhecimento, lança o segundo episódio de uma programação cultural que visa apresentar artistas plásticos com mais de 60 anos na cidade de Londrina. Apresentado pela artista Lia Salvany, nesse episódio, o convidado especial é Odil Miranda Ribeiro. O artista é pintor, utiliza diversas técnicas e também dá aulas de pintura. Tem trabalhos premiados em importantes salões de arte do país. O bate papo é gratuito. Para assistir basta acessar o canal do Youtube do Projeto CEFE à partir das 19h dessa quinta-feira dia 12 de maio de 2022.

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=MoIImxw0x-M

No trabalho do artista, há uma ligação forte com a fotografia, o realismo e o movimento. Ele está aberto a trabalhar com diversas técnicas como o carvão, a aquarela, o óleo e até o lápis de cor. Odil, estuda, trabalha e ensina as bases dos fundamentos da pintura. “É interessante quando você aprende a partir dos fundamentos, porque você consegue separar cada coisa e entender o processo da pintura. Então, por exemplo, quando um aluno pinta um quadro eu consigo apontar para ele um problema em composição, por exemplo, e ele entende que o problema não é a cor e outras questões” – Explica Odil M. Ribeiro.

Lia Salvany, ressalta a importância desses encontro para nós, para a cultura e para o campo das artes. “Para mim, essa entrevista confirmou ainda mais a importância desse projeto. Acredito que isso possa virar depois uma galeria virtual, para que todas as pessoas possam ver e entender que as pessoas idosas também têm muito para exteriorizar” – conclui.

O Coordenador do Projeto CEFE Dacio Villar explica que o programa é importante para que as pessoas idosas possam buscar outras formas de continuar se expressando. "O que a gente quer é estimular que as pessoas idosas também atuem nessas áreas, que comecem a aprender e continuem seus trabalhos mesmo durante o envelhecimento. Porque essas áreas também são uma forma de continuação" - ressalta.

O público que assistir ao vivo poderá participar da transmissão pelos comentários. Após a transmissão o vídeo ficará disponível para que todas as pessoas possam acessar.

O programa intitulado "Lia Salvany no mundo das artes plásticas" é uma realização do Projeto CEFE - Centro de Estudo e Formação para o Envelhecimento - e da Casa de Maria - Centro de Apoio à Dependentes.