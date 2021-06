Literatura na Biblioteca debate a obra “A palavra algo” na próxima semana

Palestra é gratuita e será realizada em ambiente virtual; livro será cobrado no vestibular da UEL

Na próxima segunda-feira (28), às 18h30, o projeto Literatura na Biblioteca realizará a quarta palestra do ano. A iniciativa está sendo desenvolvida em ambiente virtual, devido à pandemia da Covid-19. Os interessados em participar deverão acessar o canal oficial das Bibliotecas Públicas de Londrina, no Youtube. A ação é gratuita e não é necessário efetuar inscrição prévia para participar.

Desta vez, o livro a ser debatido é o “A palavra algo”, da poetisa e escritora curitibana Luci Collin. Ele traz uma coleção de poemas e, em 2017, a obra ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti, tradicional prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. A palestra sobra a obra será ministrada por Layse de Moraes, do programa de Estudos Literários da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

De acordo com a coordenadora de Atendimento, Programação e Extensão, da Secretaria Municipal de Cultura, Tatiane Batista dos Santos, o objetivo do Literatura na Biblioteca é debater as obras literárias solicitadas pelo vestibular da UEL, desenvolver o senso crítico e o pensar reflexivo dos participantes, por meio das palestras e discussões, bem como promover o acesso à literatura e incentivar a leitura.

A coordenadora destacou que uma das vantagens do formato on-line é alcançar mais pessoas, de diversos lugares. “As palestras são transmitidas ao vivo, mas depois ficam gravadas. Isso permite o acesso às pessoas que não puderam assistir no momento do ao vivo, o que acaba aumentando o alcance dos vídeos”, apontou. A primeira palestra do ano, por exemplo, transmitida em abril, já contabiliza 1.100 visualizações, para o livro Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco.

O projeto Literatura na Biblioteca é resultado de uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Diretoria de Bibliotecas, com o Departamento de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina (UEL). As palestras e bate-papo são conduzidos e mediados por professores, mestrando e doutorandos do programa de Estudos Literários da universidade. Em 2021, os encontros irão ocorrer até o dia 29 de novembro.

Confira a programação dos próximos encontros:

28/06 – “A palavra algo”, de Luci Collin

19/07 – “Histórias que os jornais não contam”, de Moacyr Scliar

17/08 – “Eles não usam black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri

13/09 – “Poemas escolhidos de Gregório de Matos”, de Gregório de Matos

18/10 – “Clara dos anjos”, de Lima Barreto

08/11 – “Contos novos”, de Mário de Andrade

29/11 – “O vendedor de passados”, de José Eduardo Agualusa

