Londrina: 10° ECOH abre inscrições para contadores de histórias

Artistas interessados poderão participar desta edição histórica em formato online por meio de áudios, vídeos, transmissões ao vivo e atividades formativas

O ECOH, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, abriu inscrições para artistas que desejam se apresentar ou também realizar atividades formativas em sua histórica 10ª edição. O encontro será realizado entre outubro e dezembro de 2020, em formato virtual. Podem se inscrever artistas de todo o Brasil. A inscrição deverá ser feita pelo endereço https://bit.ly/vempro10ecoh.

Pé Maravilha no ECOH em 2013 noslembra que ao longo de sua história o ECOH realizou diversas apresentações eatividades em locais públicos, como praças e parques da cidade. Foto: ValériaFelix.

As pessoas interessadas poderão enviar propostas em vídeos, áudios ou transmissão ao vivo. Além das apresentações artísticas também haverá espaço para a realização de atividades formativas. O convite do evento ainda abre espaço para novas propostas que se adequem ao formato online. “Tem alguma outra proposta interessante para o formato virtual? Conte-nos mais sobre isso. Estamos interessados”, diz o chamado.

Claudia Silva, coordenadora geral do evento, explica: “A pandemia fez com que migrássemos para o mundo virtual e os contadores de histórias tem tido um papel importante neste momento. Muitos estão dedicados às experimentações que o novo meio propicia. Por isso achamos importante ter um espaço não formatado no edital. Os artistas podem estar criando algo novo e não queremos excluí-los, muito pelo contrário.”

Nesses dez anos o ECOH circulou com arte por escolas públicas de Londrina e região, em detalhe a contadora de histórias Edna Aguiar de Londrina. Foto: Valéria Felix.

A inscrição deverá ser feita em nome de pessoa jurídica - empresas, associações, produtoras, microempreendedores, MEI - mediante o preenchimento e envio do formulário de inscrição, disponível, junto com o edital, através do link: https://bit.ly/vempro10ecoh

O resultado da seleção será divulgado por e-mail e pela página oficial do ECOH no Facebook.

Uma das características do ECOH sempre foi se espalhar pela cidade, realizando apresentações em diversos espaços, como bibliotecas, praças, teatro, escolas e outros. Na 10ª. Edição todos os eventos serão realizados de forma virtual, mas, segundo Claudia Silva, o evento continuará trazendo atividades para diversos públicos. “A narração de histórias no Brasil ainda é associada às crianças, mas não deveria. Queremos muito ter várias histórias para adultos, assim como atividades formativas”.

Essa edição, mesmo virtual, deverá contar também com as importantes atividades formativas. Em destaque oficina com Lydia Ortélia. Foto: Valéria Felix.

O 10º ECOH, que já até contou com financiamento coletivo para sua 5ª edição em 2015, dessa vez conta com o patrocínio do PROMIC – O programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina.

Lucas Godoy/Asimp