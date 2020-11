Londrina: 3º Mostra Gema de Artistes traz diversidade para a programação cultural do fim de semana

Atividades visam estimular o protagonismo das mulheres, comunidade negra e LGBTQIA+; ação é patrocinada pelo Município, por meio do PROMIC

De 26 a 29 de novembro, acontece a 3º Mostra Gema de Artistes. Promovida pela Gema Coletiva, o evento visa estimular o protagonismo das mulheres, comunidade negra e LGBTQIA+ dentro do cenário cultural. Toda a programação será realizada on-line, e os interessados em participar das atividades podem se inscrever pelo site oficial do evento.

Enquanto as edições anteriores trabalhavam com enfoque nos temas do universo da mulher, a 3ª Mostra Gema de Artistes tem como um dos seus objetivos criar e propiciar ações culturais que ampliem as zonas de pertencimento e resistência. Além disso, promover a troca de saberes, em um entrecruzamento de realidades através do diálogo e da arte.

Segundo a produtora cultural do Coletiva e uma das organizadoras da Mostra, Nathalia Diovanna, a temática trazida nesta edição é extremamente importante, já que o preconceito contra a população LGBTQIA+ ainda é ativo na sociedade. “Criar esses espaços de fala e se mobilizar para que haja uma igualdade é uma iniciativa urgente. Por meio das atividades realizadas conseguimos, ainda, gerar uma economia criativa entre as mulheres participantes”, explicou.

Dentre as atividades disponíveis, serão abordadas várias linguagens artísticas, como teatro, artes plásticas, fotografia/audiovisual, performance arte, design, música e produção cultural. A programação contempla oficinas, performances, cenas curtas e espetáculos que, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, serão realizadas integralmente em formato digital.

Para participar das oficinas, é preciso se inscrever com antecedência. As informações como horário, local de transmissão e link para inscrição estão no site https://gemacoletiva.com/terceiramostra/. As oficinas sobre iluminação, percussão e ginecologia natural já encerraram as inscrições, pois todas as vagas foram preenchidas.

A 3º Mostra Gema de Artistes possui patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa de Incentivo à Cultura (PROMIC). Conta ainda com apoio das Vilas Culturais Flapt, Triolé, Alma Brasil e Grafatório.

