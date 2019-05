Londrina: Alice no País das Maravilhas é tema de contação de histórias na Biblioteca Infantil

Atividade acontece amanhã (23), às 14 horas, com vagas abertas para crianças acima de seis anos

Alunos da Escola Municipal Arthur Thomas vão participar, na quinta-feira (23), do projeto de contação de histórias “Toda Quinta tem História”. A atividade será desenvolvida na Biblioteca Infantil de Londrina, às 14 horas, pelo artista plástico Paulo Tio, e há vagas para crianças com idade mínima de seis anos que queiram participar. Os pequenos vão ouvir a história “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, lançado em 1865. A Biblioteca Infantil fica localizada na Praça 1º de Maio, 110, em frente à Concha Acústica.

O projeto “Toda Quinta tem História” é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Diretoria de Incentivo à Cultura e da Diretoria de Bibliotecas. De acordo com a bibliotecária Priscila de Jesus Apolinário Ribeiro, a iniciativa busca despertar nas crianças o gosto pela leitura. “É um projeto muito bacana porque ainda há várias crianças na cidade que não conhecem a biblioteca. A cada mês a história abordada é diferente, e sempre recebemos vários pedidos de empréstimos de quem quer ler em casa o que leu aqui. É também uma oportunidade para fazermos novos cadastros, divulgando o espaço e o acervo, e disseminando o hábito da leitura”, comentou.

Na quinta-feira (23), à tarde, os alunos da escola municipal e demais crianças que queiram conhecer a história de Alice vão ouvir suas aventuras enquanto ela desbrava o País das Maravilhas, cheio de personagens fantásticos e interessantes. “O Paulo Tio faz uma contação bem interativa, que pode envolver música, sons, objetos, e até mesmo aromas. Ou seja, é uma contação que vai explorando os sentidos das crianças, com uso de vários recursos”, detalhou Priscila.

A bibliotecária explicou que o agendamento de escolas e grupos, para participarem do projeto “Toda Quinta tem História”, está aberto para o mês de novembro. “Esse ano, enviamos o cronograma das histórias no começo do ano, para as escolas participarem. Já temos agenda fechada até o mês de outubro, e há vagas disponíveis para novembro”, citou.

Quem tiver interesse em agendar a ida de grupos até a Biblioteca Infantil de Londrina, pode entrar em contato pelo telefone 3371-6500.

A coordenadora pedagógica da Escola Municipal Arthur Thomas, Denise Cristina Kusaba Soares, afirmou que esta será a segunda visita de alunos para contação de histórias na biblioteca. “É uma aula diferenciada essa visita até a Biblioteca Infantil. Para esse ano, temos quatro agendamentos, um por mês. Já fomos com uma turma do terceiro ano, outra turma irá nessa quinta, e retornamos para as atividades em junho e agosto. As crianças estão gostando, e a atividade se tornou um complemento do que trabalhamos nas disciplinas, em sala de aula”, contou.

Região oeste – Também na quinta-feira (23), pela manhã, o projeto “Toda Quinta tem História” irá até a Biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU). A atividade será realizada às 10 horas, e a unidade fica na Rua Ângelo Gaiotto, s/n, Jardim Santa Rita I.

