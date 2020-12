Londrina: Banda Nova Funcart promove série de shows autorais aos sábados

Projeto divulga bandas novas e independentes enquanto fomenta o cenário musical de Londrina e região, com patrocínio do PROMIC

Desde o início de dezembro, o projeto Banda Nova Funcart está promovendo uma série de shows autorais com grupos independentes de Londrina e região. Nesta 7ª temporada, se apresentam dez bandas. Os shows, que ocorrem aos sábados, às 20 horas, estão sendo transmitidos no canal Banda Nova Funcart, no Youtube.

A programação abriu com o show do grupo Labareda Fya(disponível aqui) e, no último sábado (12), a apresentação ficou por conta da banda Titonho, Matuto e Capiau(disponível aqui). Amanhã (19), o público poderá conferir a banda Looa, formada por Chiemi e Gabs, com músicas que mesclam gêneros eletrônicos e folk.

Os shows foram gravados nas dependências da Funcart e, até o início de fevereiro, as dez bandas se apresentarão virtualmente pelo canal do Youtube do projeto. Quem não puder assistir aos sábado terá outras oportunidades, já que as apresentações ficarão disponíveis. Mais detalhes sobre os shows estão disponíveis nas redes sociais da Banda, como o Instagram e Facebook.

Segundo o coordenador de produção da Banda Nova Funcart, João Vitor Ribeiro, o projeto selecionou, através de um edital, bandas com estilos musicais diversos. “É uma marca do Banda Nova não ter nenhum tipo de filtro em relação aos estilos musicais. Ao longo dos últimos dez anos, o projeto tem sido um grande suporte para a divulgação e ampliação de bandas que possuem características do rock ao samba, da música eletrônica à música regional. A seleção dos grupos se deu a partir dos critérios estabelecidos no edital, que priorizou a música autoral, originalidade na interpretação de covers, e bandas com pouco tempo de formação, mas que já apresentavam um trabalho consistente”, disse.

Nesta edição, as bandas contemplam desde a música sertaneja, reggae, heavy metal, rock até o MPB. São elas: Labareda Fya; Titonho, Matuto e Capiau; Looa; CO2; Batupé; O Hipertrópico; Rodolfo Rainer e o Clube dos Sonhos; Hellway Patrol; Indexsonnora e Equilíbrio Sonoro.

Podcast

O projeto da Banda Nova Funcart idealizou, ainda, o podcast “Banda Nova Cast”, em que o jornalista e integrante do projeto, Vitor Struck, entrevistou algumas bandas selecionadas, contando suas histórias e divulgando as músicas. Ao todo, são oito episódios com duração de 20 a 60 minutos.

Banda Nova Funcart

O projeto tem como objetivo divulgar o trabalho de bandas novas e independentes, além de fomentar e fortalecer o cenário musical de Londrina e região. É uma realização da Funcart, com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), e apoio da Flua Cultura, RubroLab e Fabrício Martins.

Confira a agenda das próximas apresentações:

19/12 – Looa

26/12 – CO2

02/01 – Batupé

09/01 – O Hipertrópico

16/01 – Rodolfo Rainer e o Clube dos Sonhos

23/01 – Hellway Patrol

30/01 – Indexsonnora

06/02 – Equilíbrio Sonoro

