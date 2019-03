Londrina: Beleza em foco

Mostra fotográfica no SESC Cadeião será aberta no dia 08 de março; Crianças e jovens de escolas públicas são protagonistas

Minha Beleza Pura é a mostra de fotografia que será realizada no SESC Cadeião no período de 08 de março a 06 de abril. São aproximadamente 80 quadros fotográficos em tamanhos variados assinados pela fotógrafa londrinense Mel Yanes, e que contou com a participação de crianças e adolescentes do Colégio Estadual Thiago Terra, do Centro de Educação Infantil Alicerce, Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) Infantil e fotos do acervo da fotógrafa.

Mel Yanes foca seu trabalho na Fotografia Lifestyle, um estilo de fotografia que capta a energia das pessoas, sua essência de modo singular. “É uma foto que remete a conexão entre o modelo fotográfico e aquele que olha a imagem captada; que desperta a vontade de sorrir de volta ou prende o olhar e permite lembrar o vento no rosto quando foi feita”, comenta Victor Nelli, coordenador do evento.

As fotos foram produzidas entre os anos de 2018 e 2019 e parte delas já foi exposta em exposições no Colégio Estadual Thiago Terra e também no Museu Dom Ernesto de Paula em Jacarezinho (PR).

Visitas guiadas

O mostra estará presente em todo o SESC Cadeião e o local contará com um painel para que os visitantes criem sua própria arte e colem neste painel. O projeto arquitetônico é de autoria do Escritório Archihome Arquitetura e Construção/Mateus Frederico.

“O objetivo principal do projeto é propiciar a melhoria das condições socioculturais de crianças e adolescentes através do desenvolvimento e comprometimento em atividades que visem o estímulo à apreciação das artes visuais, com acesso gratuito, e a valorização da sua beleza natural como forma de auxiliar no desenvolvimento de sua autoestima e confiança”, explica Victor Nelli.

A abertura da mostra no dia 08 de março às 19h30, está confirmada a apresentação do grupo de música de câmara Lilases, formado por meninas de comunidades da cidade, sob a coordenação de Márcia Valéria Gehring. Entre as atividades da mostra, estão previstas visitas guiadas para interessados e escolas. Os agendamentos devem ser feitos através do telefone do SESC Cadeião, 3572 7700.

A mostra fotográfica Minha Beleza Pura conta com os patrocínios da Imprimaplus e Bang Documentos e Projetos. Conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Portal Londrina Cultura.