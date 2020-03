Londrina: Biblioteca Pública ofertará curso de desenho na próxima semana

As atividades buscam promover o estudo de períodos literários brasileiros junto a técnicas de ilustração

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza irá oferecer, a partir da próxima quinta-feira (5), das 17h45 às 19h, o curso de desenho “Literatura e Arte: venha fazer parte”. As atividades, que serão ministradas pelo professor, Wilton Pacheco, junto à escola de desenho K2 Mangá Point visam contextualizar períodos da literatura brasileira com técnicas básicas de ilustração. Interessados em se inscrever podem ligar no 3371-6500 ou comparecer à Biblioteca Pública, localizada na Avenida Rio de Janeiro, 413, no Centro. As atividades são gratuitas e, ao todo, foram disponibilizadas 20 vagas para o preenchimento da turma.

O curso acontecerá sempre às quintas-feiras, no mesmo horário, e é dirigido a pessoas a partir de 14 anos de idade com ou sem qualquer nível de experiência no campo de ilustração. Para as tarefas de cada aula, os participantes deverão levar papel, lápis e borracha. “O nosso intuito é formar um leitor autônomo, crítico e reflexivo. Além de oferecer oportunidade de acesso à cultura, o curso irá aprimorar a capacidade de desenho das pessoas. Isto vai ao encontro da função social da Biblioteca, que é proporcionar um espaço rico, dinâmico e interativo para toda a comunidade”, destacou a diretora de bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Leda Maria Araújo.

Esta é a primeira vez em que o projeto será realizado na Biblioteca Pública. Na aula da próxima quinta-feira (5) haverá a iniciação das atividades com o aprendizado de técnicas de anatomia e proporção, aliadas ao estudo literário do período pré-colonial.

Cronograma

Previsto para se encerrar no dia 7 de maio, o primeiro módulo do curso irá contar com dez aulas, que irão abordar desde o período pré-colonial até o seiscentismo. Após a conclusão desta etapa a Escola de Governo irá emitir certificados para os participantes. Caso as atividades atendam às expectativas, serão realizados mais módulos até o final do ano.

Cada encontro do projeto irá desenvolver um método de desenho distinto. Dentre os procedimentos ensinados estão: anatomia e proporção; croqui rápido; criação de personagens; expressão; perspectiva isométrica e observação; cabelos, roupas e chapéus; mãos, pés e sapatos; anatomia, sombra e dinâmica; composição e cor; e anatomia animal.