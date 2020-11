Londrina: Canastra Real, de Salvador, abre o 10º ECOH para celebrar a criança que há em cada um de nós

A celebração poética, interativa e musical contará com narrativas da tradição oral, do cancioneiro popular e também com composições próprias

Nesse sábado, às 17h, tem início a décima edição do já tradicional ECOH, o Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Para celebrar, a abertura do encontro traz ao público muita música, brincadeiras e cantos da tradição oral com o grupo Canastra Real de Salvador. A apresentação será gratuita e pode ser acompanhada no Youtube e também no Facebook do ECOH.

Com classificação indicativa livre, “Toada Crianceira: Cancioneiro brincante da infância” será também um convite para celebrarmos a criança que existe em nós. O espetáculo foi concebido a partir de canções e textos de tradição oral como acalantos, brincos, lenga-lengas. Para os mais espertos tem também os trava-línguas, adivinhas e desafios. Mas, não fica por aí, pois logo veem os tangolomangos, as quadras populares, entre outros.

Ao alternar canto e narração, interação e vivência compartilhada, os versos são considerados pelo grupo como brinquedos cantados. Provocam o público a pensar sobre esse devir crianceiro como um fluxo que diz respeito a vida das crianças, mas também dos adultos.

Assim, o grupo Canastra Real dialoga pelo cantar, pela música, pelo movimento e pelo jogo. Com saberes das brincadeiras, brinquedos e produções narrativas acessíveis, chama a atenção para a importância das práticas brincantes em nossas vidas. Para o grupo, esses brinquedos tem uma importância que se dá não pelo prazer ou alegria que seu uso gera, mas também como experiência por meio da qual podemos aprender e conhecer o mundo.

Canastra Real é composto por José Rêgo (Pinduka) no violão e voz, Luciene Souza na voz, Berta Pitanga na flauta transversal e backing vocal e Josi Freitas na percussão. A produção, a cenografia e os figurinos ficam por conta da Nanda Leturiondo.