Londrina celebra Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2020

Programação inclui divulgação de livros clássicos em forma digital, palestras, relatos de profissionais, cursos e lançamento de política municipal para a área

Até sexta-feira (30), Londrina celebra a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Nesta edição do evento, a população poderá aproveitar uma série de atividades sem sair de casa. Isso porque, diferentemente de outros anos, a programação de 2020 será inteiramente desenvolvida em ambiente virtual e terá o tema “Desafios e Possibilidades em Tempos de Pandemia”.

Os interessados podem conferir a programação no Catálogo On-line do Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina, disponível no endereço eletrônico http://bibliotecas.londrina.pr.gov.br/. Todos os detalhes e as atividades estão na aba intitulada “Semana do Livro e Biblioteca”. O objetivo das comemorações é aproximar o público dos conteúdos disponíveis nas bibliotecas, assim como reforçar os laços entre as bibliotecas municipais de Londrina, a comunidade e instituições parceiras.

A semana inclui diversas atividades como a disponibilização, em formato digital, de obras clássicas da literatura adulta e infantil brasileira e internacional; passeios virtuais pela Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza; e diversos cursos, oficinas, palestras, relatos de profissionais e ciclos de entrevistas promovidos online. A programação é inteiramente gratuita e aberta aos interessados e amantes da leitura e do conhecimento.

Uma novidade importante dessa edição é o Lançamento da Política de Desenvolvimento de Coleções do Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina. Ela estabelece as diretrizes que norteiam a elaboração e organização das coleções componentes dos acervos das bibliotecas do Sistema de Bibliotecas do Município de Londrina (SBPML).

Desta maneira, as sete sedes que compõem a Diretoria de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina deverão seguir um planejamento adequado à metodologia específica para a seleção, avaliação, aquisição e organização de materiais para formação das coleções disponibilizadas à sociedade.

Hoje (27), dois novos serviços serão lançados pela Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza para melhor atender o público durante a pandemia gerada pelo novo Coronavírus. A unidade passará a oferecer o empréstimo de livros de seu acervo via agendamento, para promover a segurança de seus usuários, assim como um passeio virtual em 360° por suas instalações. Já na quarta-feira (28), o público poderá ter acesso a entrevistas realizadas com profissionais da área de bibliotecas que serão disponibilizadas online. Quatro eventos – duas oficinas virtuais e duas palestras – acontecem na quinta-feira (29), encerrando a programação.

As celebrações da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca são importantes porque reforçam a ideia de que as bibliotecas são instituições necessárias para a garantia, preservação e disseminação da informação, do conhecimento e da cultura produzidos pela sociedade – seja por meio de livros, revistas, gibis, dicionários, almanaques, atlas ou outros materiais que completam os acervos.

O coordenador de Processamento Técnico e Formação de Acervo e bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Marcos Moraes, explicou que, todos os anos, as bibliotecas dedicam esse período a receber a comunidade e têm a oportunidade de ofertar várias atividades e serviços, além dos convencionais. “No ano de 2020, por conta da pandemia pela qual passamos, não será possível receber nosso público nas bibliotecas. Entretanto, o isolamento social, mesmo impondo restrições, não impede que elas continuem desempenhando um importante papel cultural, social e educativo. Os desafios transformam-se em possibilidades, que resultam em novas formas de interação das bibliotecas com o público”, explicou.

A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2020 é uma realização do Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais e da Diretoria de Bibliotecas, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

