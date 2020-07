Londrina: Clube do choro está com inscrições abertas para oficinas on-line

Serão ofertadas aulas de violão, bandolim, cavaquinho, pandeiro, flauta e clarinete

A temporada 2020 do projeto “Oficinas de Choro” está com inscrições abertas para atividades on-line. Serão ofertadas aulas gratuitas de bandolim, cavaquinho, violão, pandeiro, flauta e clarinete. As aulas terão inicio no dia 7 de julho e os interessados em participar deverão se inscrever pelo link https://forms.gle/hpi564ABzXQ2rvWs8.

As inscrições serão aceitas durante todo o ano de 2020 ou enquanto houver vagas nas referentes turmas. As atividades serão realizadas de forma remota, pelo Google Meets, às terças-feiras, das 19h às 21h. Não é necessário nenhum conhecimento prévio sobre o instrumento escolhido.

Os professores serão Osório Perez (violão), Guilherme Villela (cavaco e bandolim), André Mattos (sopro), André Coudeiro (percussão) e Marina Bigardi na produção e coordenação do projeto.

O projeto busca promover a vivência, prática e o entendimento do gênero musical. Segundo a coordenadora do projeto, Marina Bigardi, as aulas mostram a diversidade rítmica do gênero. “É uma experiência no mundo do choro, criamos um conteúdo com histórias, compositores, músicas e lançamentos”, explicou.

Bigardi contou ainda que nessa experiência on-line, será disponibilizado um vídeo guia falando sobre cada instrumento antes de todas as aulas, além de dicas sobre as particularidades técnicas de cada música. “Dessa maneira asseguramos que o aluno será equipado com o conteúdo necessário para a realização das aulas”, frisou.

O projeto “Oficina de Choro” é uma realização do Clube do Choro, com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) e apoio do Colégio Estadual José de Anchieta.

Isabely Alexandra/NCPML