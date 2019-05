Londrina: Começa hoje a Mostra de Teatro e Circo

O Núcleo de Produção da Divisão de Artes Cênicas (DAC), da Casa de Cultura, realiza de 14 a 19 de maio, a 15ª Londrina Mostra de Teatro e Circo, homenageando o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo, celebrados em março.

As apresentações serão na sede da DAC, na Avenida Celso Garcia Cid, 205, Centro de Londrina, às 20 horas, do dia 14 ao dia 17. Já dias 18 e 19, as apresentações serão às 19 horas. As entradas são gratuitas.

A Cia Os Palhaços de Rua abre a mostra com o espetáculo "Vikings e o Reino Saqueado", na terça-feira (14). Seguindo com o espetáculo Gentilezas, do Centro Educacional Marista Irmão Acácio + Sob Escombros, do Coletivo Quimera (15), Transtornada Eu, da Cia Translúcidas (16), Na Gaveta de Baixo, com Ana Karina Barbieri (17), O Zelador, do Triolé (18), potencializando artistas e processos no incentivo ao cenário independente e criativo londrinense.

Para fechar a mostra, a programação prevê o Cabaré de Variedades, no domingo (19). Vários artistas podem se inscrever para apresentações curtas, cômicas e circenses.

A mostra é o principal evento realizado pela DAC, centralizando todo o processo de produção, desde o planejamento inicial. O espaço é usado para a aprendizagem dos alunos do curso de Artes Cênicas, que compõem o Núcleo de Produção da DAC, e inclusive participam dos bastidores.

Oficinas

Durante o evento haverá duas oficinas. A oficina "A Acrobacia e o Palhaço: quem são? onde vivem? do que se alimentam?", ministrada por Adriano Gouvella e Lucas Turino, da Cia Os Palhaços de Rua, que será dias 15, 16 e 17 de maio, das 14 às 17 horas, no Bloco de Artes Cênicas, localizado no Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA). O investimento é de R$60,00.

Os dias 18 e 19 estão reservados para a oficina "O que é Bufão?", ministrada pela professora do curso de Artes Cênicas, Adriane Gomes, do Departamento de Música e Teatro (MUT). A atividade será realizada das 9 ao meio dia, com investimento de R$50,00, o valor para estudantes é R$30,00. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail dacoficina@gmail.com, até 14 de maio.