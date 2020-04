Londrina: Cultura divulga atrações para o fim de semana

As atrações selecionadas vão até terça-feira, dia 14 de abril. Elas podem ser acessadas em http://www.londrina.pr.gov.br/plataforma-londrina-cultura

Para aqueles que estão trabalhando em casa e procuram uma atração diferente, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) disponibiliza a Agenda da Virada Cultural. As atrações selecionadas vão até terça-feira, dia 14 de abril.

Nesse espaço, o público encontrará álbuns musicais de diversos artistas e coletivos, biografias, filmes, documentários sobre vários temas, aulas e apresentações dos bailarinos da Funcart, cursos para agentes regulados que gerenciam projetos audiovisuais e outras. Para ajudar os pais e responsáveis pelas crianças que estão em casa há sugestões de sites com brincadeiras para fazer em casa, grupos de músicas infantis, contação de histórias, vídeos da Turma da Mônica, teatro e dança, entre outras.

Os interessados em conferir a programação podem acessar a página da Prefeitura de Londrina, que será publicada sempre às quartas e sextas-feira. Também é possível recebê-la por e-mail. Basta telefonar para (43) 3371-6606 ou enviar um e-mail para: acaocultural@londrina.pr.gov.br.

Atrações

Aqueles que gostam de esportes e atividades físicas poderão aproveitar o feriado para assistir o filme que conta a história do mestre Pastinha, que foi gravado no Rio de Janeiro, Salvador e Nova York. Ele fala sobre os fundamentos da Capoeira Angola e sobre a vida do mestre. Ainda no assunto semelhante tem o documentário de longa-metragem “Capoeira Iluminada”, com um dos grandes nomes da capoeira, o Mestre Bimba, fundador da Capoeira Regional.

Além disso, podem aproveitar a programação especial do Cine Belas Artes, que conta com um acervo com curadoria, de alta qualidade e que terá um mês de acesso gratuito, com um simples cadastro. Há outras atividades como o Teatro de Garagem, que conta histórias através de produção cultural de conteúdo para internet premiada pela Funarte em 2010. Os organizadores produziram 34 entrevistas com os produtores de teatro de Londrina, desde técnicos, iluminadores, diretores, atrizes, atores, cenógrafos. As entrevistas revelam também ambientação local e memórias do teatro londrinense.

Cursos

Com uma carga horária de 20 horas, os interessados podem participar do curso sobre como fazer projetos audiovisuais e obter fontes de financiamento. O público-alvo são os agentes regulados que gerenciam projetos audiovisuais com financiamento de recursos.

O programa Saber Museu oferece seis cursos gratuitos na modalidade de ensino à distância (EAD). Algumas das atividades já estão com inscrições abertas e outros iniciarão as inscrições em breve. Aqueles que gostam da área de Economia Criativa podem acessar o conteúdo organizado pela Secretaria Especial da Cultura e Neccult/UFRGS. Juntas essas instituições disponibilizaram sete cursos gratuitos, que são: Música na Economia Criativa; Museus e Patrimônio; Design na Economia Criativa; O setor de games no Brasil: panorama, carreiras e oportunidades; O setor de games no Brasil: dicas e desafios para empreendedores; e Internacionalização no setor de games. As inscrições estão abertas e não tem prazo para terminar.

Crianças

Entre as sugestões para as crianças há os vídeos animados da Turma da Mônica, as contações de histórias de Camila Genaro, Marina Bastos, Circo em Família online, Baobá – vivências pelo brincar, entre outras. Todas as iniciativas que fazem parte das sugestões da “Virada Cultural”, que oferece em um único lugar uma diversidade de conteúdos para todas as idades, em ambiente virtual e de forma gratuita. “É uma iniciativa integrada que surgiu depois de reuniões entre nós da Secretaria Municipal de Cultura com os Conselhos de Cultura e Patrimônio e o Arranjo Produtivo Local do Audiovisual de Londrina (APL do Audiovisual) e o apoio do Sebrae. Nossa intenção é ajudarmos as pessoas que estão ficando em casa, como medida de contenção da Covid-19, através da cultura”, finalizou o secretário municipal de Cultura, Caio Julio Cesaro.