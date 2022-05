Londrina: Editais do Promic 2022 estão com inscrições abertas para projetos culturais

Estão disponíveis R$1,510 milhão em repasses nos editais Programa de Bolsas para Oficinas Criativas e de Programas Estruturantes

A Secretaria Municipal de Cultura está recebendo inscrições para editais do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) 2022. Os dois primeiros editais são referentes ao Programa de Bolsas para Oficinas Criativas da Fábrica – Rede Popular de Cultura e Programas Estruturantes, com repasses na ordem de R$1,510 milhão.

As inscrições de ambos os editais devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line pela plataforma Londrina Cultura, no link Londrina Cultura. Na página da Secretaria Municipal de Cultura, na aba “Editais Promic”, estão disponíveis os formulários e os anexos dos editais.

Na sexta-feira (29), foram abertas as inscrições para o Edital n° 001/2022, do Programa de Bolsas para Oficinas Criativas. Essas inscrições ficarão abertas até o dia 30 de maio, às 18h. O edital da Fábrica – Rede Popular de Cultura terá investimentos de R$ 800 mil, que vão contemplar 30 projetos.

As oficinas devem contemplar as seguintes áreas culturais: Artes de Rua, Artes Plásticas, Artes Gráficas, Artesanato, Cultura Integrada e Popular, Circo, Dança, Música, Teatro, Fotografia, Literatura, Mídia, Patrimônio Cultural e Natural, Hip Hop, Infraestrutura Cultural, Cinema e Videografia.

O edital é voltado às culturas tradicionais e como os processos de descoberta e esforço criativo, envolvendo as artes e o aprendizado. Podem se inscrever pessoas físicas, com no mínimo dezoito anos e que residam em Londrina.

Os recursos destinados ao Edital n° 001/2022 estão divididos em dois volumes. O primeiro abrange R$ 400 mil, que serão direcionados para 20 projetos com valor de R$ 20 mil cada um. O segundo é de R$ 400 mil, voltados para dez projetos de R$ 40 mil cada um. Para consultar o Edital n° 001/2022 completo, basta clicar no link Edital n° 001/2022.

Já o Edital n° 02/2022, publicado na segunda-feira (2), é direcionado a projetos estratégicos, com a temática de Programas Estruturantes. Este chamamento oferece repasses na ordem de R$ 710 mil.

Dentre os Programas Estruturantes contemplados por esse edital, estão o Feito na Fábrica, que é voltado ao suporte das ações culturais que integram as Oficinas da Fábrica

Rede Popular de Cultura; o Programa Comunicação, direcionado a dinamizar e qualificar as informações e comunicação sobre a vida cultural de Londrina; Programa de Patrimônio e Memória, voltado ao levantamento de registros e difusão do patrimônio cultural e das memórias da cidade e comunidades.

Como destaque, este ano o edital vai financiar o Programa de Festas Rurais, que busca estimular a retomada das festas nos patrimônios rurais de Londrina como alternativa de lazer, turismo, manifestação cultural popular e geração de renda para as comunidades. Essa categoria terá o montante de R$300 mil para serem destinados a até seis festas rurais.

As inscrições dos projetos para o Edital n° 02/2022 devem ser realizadas até o dia 31 de maio, às 18h. Podem se inscrever pessoas jurídicas de direito privado, de natureza cultural e sem fins lucrativos, que estejam em atividade há no mínimo um ano.

Ao todo, o Promic 2022 contempla cinco editais que abordarão temáticas diferentes e serão publicados de forma gradativa no Portal da Prefeitura de Londrina, no Jornal Oficial do Município e na página da Secretaria Municipal de Cultura.

O valor do montante disponibilizado este ano, para o Promic 2022, é de R$ 4,834 milhões divididos entre os cinco chamamentos, que beneficiarão 95 projetos culturais que movimentam a cidade.

A partir da publicação de cada edital, abre-se o prazo de 30 dias para a inscrição. Os resultados dos projetos culturais selecionados devem ser anunciados a partir do final do mês de junho. A execução dos projetos terá prazo de execução até o segundo semestre de 2023.

Marcelo Cordero/NCPML