Londrina: Edital “Brisa: Sarau em Vídeo” já está aberto

Já estão abertas as inscrições para o Edital “Brisa: Sarau em Vídeo”, iniciativa da FUNCART para a seleção de propostas artísticas em formato audiovisual que serão exibidas para o público do projeto, essencialmente formado por pessoas em situação de rua.

O Edital fica aberto até o dia 27 de novembro e vai selecionar propostas que serão divididas em 08 vídeos para serem exibidos em um telão com datas a serem distribuídas entre os meses de dezembro de 2020 e fevereiro e março de 2021.

“O edital de chamamento visa manter a conexão entre a produção artística e cultural da cidade a essas pessoas que têm muito dos seus direitos negados. Por meio do Projeto Brisa, elas estão conseguindo vivenciar momentos e experiências de arte e cultura”, reforça João Ribeiro, coordenador do projeto.

Serão selecionadas propostas de qualquer linguagem artística em vídeos com duração máxima de 25 minutos já prontos, ou para propostas que necessitam ser gravadas com apoio do projeto. Será disponibilizado para o Edital o valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) oriundos do Promic – Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Os valores dos cachês vão variar de R$300 a R$ 1.000 reais. O Edital completo e ficha de inscrição estão neste link: https://forms.gle/KH4UBiqPH3C6LcbU7

Além de levar atrações para grupos em vulnerabilidade social e conduzi-los também para conhecer espaços culturais da cidade, a principal ação do Projeto Brisa é incentivar Saraus Artísticos, para que todos possam expressar seus sentimentos, seus desejos e sua visão de mundo por meio da música, da dança, do teatro, da literatura e de outras artes.