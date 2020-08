Londrina: Encontro de contadores de histórias está com inscrições abertas 

A proposta é apresentar conteúdos em formato on-line, seja por meio de áudios, vídeos, transmissões ao vivo e atividades formativas

O 10º Encontro de Contadores de Histórias de Londrina (ECOH) está com inscrições abertas para os artistas de todo o Brasil. Durante todos esses anos de evento, foram realizadas apresentações e atividades em locais públicos pela cidade de Londrina. No entanto, neste ano, devido à pandemia da COVID-19, a edição será em formato virtual. O evento irá acontecer entre outubro e dezembro.

Os artistas interessados podem se inscrever até 11 de setembro. As informações completas estão no edital de chamamento e para realizar a inscrição, o candidato deve preencher este formulário. A proposta é apresentar conteúdos em formato on-line, seja por meio de áudios, vídeos, transmissões ao vivo e atividades formativas. Segundo a coordenadora do ECOH, Cláudia Silva, o candidato também tem a opção de apresentar uma nova proposta, que será avaliado pela organização do evento.

Após a fase de cadastro, os inscritos passarão por um processo de seleção no qual serão avaliados critérios como qualidade artística, custo-benefício e diversidade. Os selecionados serão informados pela organização do ECOH, por e-mail ou telefone. O resultado também será divulgado na página oficial do evento no Facebook, no final de setembro.

A coordenadora geral do ECOH contou ainda que a expectativa para a edição deste ano é a possibilidade de contar com artistas de fora de Londrina. “Acredito esta edição irá ampliar a participação de artistas de outras regiões. Essa diversidade de contadores de histórias enriquece muito o conjunto do encontro, afinal é a diversidade de pessoas, suas origens e a forma como contam as histórias, que tornam o encontro bom. Assim, é uma possibilidade de trazer pessoas de longe, que talvez não conseguiríamos trazer pessoalmente”, contou Silva.

O 10º ECOH contará com atividades para diversos públicos, incluindo o público adulto. “Outra coisa que queremos reforçar, aproveitando esse espaço on-line, é que o evento irá trazer histórias para adultos. De um modo geral no Brasil, as contações de histórias são tidas como atividades para crianças, mas isso não é verdade. Hoje em dia vemos muitas atividades e histórias que são para adultos. Cremos que com este formato, onde não há a necessidade desse público adulto sair de casa, a gente consiga alcançá-los ainda mais”, destacou a coordenadora.

O Encontro de Contadores de Histórias de Londrina (ECOH), conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Luana Souza/NCPML