Londrina: Espetáculo Réquiem para um Barbeiro acontece nesta sexta

Os Palhaços de Rua, companhia de teatro londrinense com mais de 6 anos de carreira, apresentam nesta próxima sexta-feira (18/06), o espetáculo Réquiem para um Barbeiro, projeto foi aprovado pelo programa municipal de incentivo à cultura - PROMIC.

O espetáculo Réquiem para um Barbeiro é inspirado nas obras “A Metamorfose” e “O Processo” de Franz Kafka, além do livro “Pedagogia da Autonomia” do educador e filósofo Paulo Freire, e em depoimentos pessoais de vivências do ator Adriano Gouvella. A peça traz para o palco a vida e os processos em que o personagem José é submetido injustamente, levantando indagações sobre o sistema judiciário brasileiro e provocando reflexões pertinentes às mazelas ao qual o cidadão comum sofre, nos instigando a uma reflexão e crítica à feroz seriedade que a realidade atual nos impõe.

Em um universo claustrofóbico, animalesco, trágico e solitário, encontramos José, um jovem barbeiro que é envolto por um emaranhado de situações que o oprimem, enraivecem e o fazem perder a esperança em si mesmo e em tudo ao seu redor. Um mundo em ruínas em que as utopias e as ilusões humanistas naufragaram num mar de sangue e intensas emoções, causando uma metamorfose onde é libertado o que há de mais primitivo no ser humano, seu instinto de morte.

Este trabalho tem o patrocínio do PROMIC - Programa Municipal de Incentivo a Cultura, através da Secretaria de Cultura de Londrina.

Ficha técnica

Atuação, Dramaturgia e Produção: Adriano Gouvella

Direção: Daniele Pezenti

Figurino: Alex Lima

Cenário: Dan Bueno

Costureira: Maria José

Fotografia: Valéria Felix

Iluminação: Lucas Turino

Vídeo: RubroLab

Design gráfico: Dovinho Feitosa

Assessoria vocal: Fabrício Fonseca

Sonoplastia, Maquiagem e Cabelo: Daniele Pezenti

Classificação indicativa: 12 anos

Tempo de duração: 60 minutos

