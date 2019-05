Londrina: Estação Samba lança temporada de espetáculos e rodas de samba

Depois de uma temporada de três espetáculos com casa cheia no bar Valentino, em 2018, o projeto Estação Samba lança neste domingo, 05 de maio, sua temporada 2019, com roda de samba e feijoada. A roda de samba começa às 12h na Chácara Terras de Coronel, Rua Akira Yoshii, 555, embalada pelo grupo Samba da Padaria, um dos mais tradicionais de Londrina. A feijoada fica por conta da Chef Juliana Lopes.

A nova temporada será toda inspirada na composição Sambista Perfeito, de Nei Lopes e Arlindo Cruz. A letra desse samba fala como seria o perfil do sambista perfeito, somando os exemplos de comportamento de bambas do samba.

A pesquisadora e produtora do Estação Samba, Juliana Barbosa, explica que “o refrão diz elegante do jeito Paulinho, cativante do jeito Martinho, malandro e contagiante do jeito Zeca Pagodinho. O samba fala da luz de Candeia, da valentia de Geraldo Pereira e do talento de Ataulfo Alves. E assim vai tecendo o significado e responsabilidade de ser sambista, compartilhando valores, costumes e visão de mundo. Nosso objetivo com essa temática é mostrar como o samba constrói sua ética”.

Espetáculos homenageiam Paulinho, Martinho e Zeca Pagodinho

Em 2019 o projeto terá novamente três espetáculos no palco do Valentino, sempre aos domingos, com início pontualmente às 20h. O primeiro, dia 26 de maio, será dedicado a Paulinho da Viola, com direção musical de Paulo Vitor Poloni. No segundo espetáculo, dia 04 de agosto, a homenagem será para Martinho da Vila, com direção musical de Israel Laurindo. O terceiro espetáculo, dia 03 de novembro, será focado em Zeca Pagodinho, com direção musical de Rakelly Calliari.

“Vamos nos manter fiéis a nossa proposta de fazer um espetáculo onde os sambas são executados ao vivo, amarrados por uma narrativa que conta ao público histórias importantes e curiosas em torno das composições, dos sambistas e da cultura do samba”, comenta Juliana. “A receptividade do público a esse formato, que lembra um programa de rádio de auditório, foi ótima, deu samba e é fundamentadora”, argumenta.

Temporada também terá três rodas de samba

Além dos espetáculos, tem uma novidade que Juliana define como “saborosa”. Serão também realizadas em 2019 três rodas de samba, que começam no horário de almoço, sempre regadas à boa comida. Nas rodas, os grupos de samba convidados vão tocar sucessos de sambistas lembrados na letra de Arlindo Cruz e Nei Lopes. Um chef cuida do preparo do almoço, com comidas que costumam acompanhar os sambas, como feijoada, comida de boteco e outros pratos populares, de dar água na boca.

A primeira roda é a que lança o projeto nesse domingo, 5 de maio, 12h, na Chácara Terras de Coronel, Rua Akira Yoshii, 555. O repertório do dia é uma geral dos sambistas lembrados na composição “Sambista Perfeito”, com execução musical do grupo Samba da Padaria.

A segunda roda de samba acontece dia 16 de junho, focada nos sambas de Geraldo Pereira, com o grupo Cadência Sincopada. O local ainda será definido. A terceira roda de samba será no dia 29 de setembro, literalmente com toque feminino. O grupo londrinense Estudando Samba, formado por mulheres, promete mostrar que samba é substantivo feminino. O local também será definido posteriormente.

Oficina de Samba no pé, neste sábado, 04/05

Outra novidade na programação do Estação Samba 2019 surgiu de modo inesperado, relata Juliana Barbosa. “Um grupo de amigos cariocas decidiu vir do Rio de Janeiro para a roda de samba de lançamento da temporada, neste domingo. Entre eles, a passista e instrutora de samba, Kátia Suzuki. Não podíamos deixar passar a oportunidade de compartilhar o talento dela com os londrinenses que gostam de sambar. Então propusemos, e ela topou, realizar uma oficina de samba no pé, no sábado, dia 04 de maio”.

Kátia Suzuki é uma estrela da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel. Além de ser dona da magia quando se trata de sambar, é uma das responsáveis pela ala de passistas da Vila Isabel. Kátia já recebeu três premiações por dirigir a melhor ala de passistas do Grupo A, no disputado carnaval carioca. Uma delas pela Império da Tijuca e outras duas pela Caprichosos de Pilares.

Contato: https://www.sympla.com.br/oficina-de-samba-no-pe__504165