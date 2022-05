Londrina: Expo Japão 2022 está confirmada para junho

O maior evento da cultura japonesa do estado do Paraná, a Expo Japão já tem data confirmada. Neste ano, a festa será realizada de 15 a 19 de junho, na ACEL – Associação Cultural e Esportiva de Londrina.

Após o cancelamento do evento devido à pandemia do coronavírus em 2020 e 2021, a Expo Japão espera trazer novamente muita arte, cultura, gastronomia, esportes, exposição de produtos, debates técnicos, entre outras atrações. Trata-se de uma grande festa voltada para a divulgação da tradição, costumes e hábitos orientais. Na última edição realizada em 2019, recebeu mais de 25 mil visitantes.

Espaços comerciais

A movimentação de expositores com reserva de estandes e busca de patrocinadores já está ocorrendo. A infraestrutura do evento conta com aproximadamente 1.500 vagas de estacionamento, mais de 50 estandes comerciais, e a tradicional Praça de Alimentação, com 10 restaurantes servindo o melhor da gastronomia japonesa e capacidade para atender 2 mil pessoas. Os interessados devem entrar em contato, através do whatsapp 43 996531853.

A Expo Japão é uma realização da ACEL, e conta com o trabalho e a dedicação de um grupo de mais de 200 voluntários nos cinco dias de festa.

Emilia Miyazaki/Asimp