Londrina: Exposição Imagem de Amor  é prorrogada até 2 de julho

Inicialmente prevista para encerrar no dia 18 deste mês, a exposição de quadros ““Imagem de Amor - O sentimento de amor materno se expressa pela recriação da própria vida” foi prorrogada até 2 de julho. Com isso, os visitantes terão mais tempo para apreciar as 27 telas de artistas locais, expostas no Espaço CoopConecta Sicredi União PR/SP, em Londrina. Os artistas são da Academia de Arte David Wang e retratam o amor materno. A exposição também tem seu lado solidário, revertendo 10% dos valores dos quadros vendidos ao Hospital Evangélico de Londrina, por meio do Grupo de Apoio ao HE, presidido por Márcia Kobayashi. As visitas, gratuitas, podem ser feitas das 9 às 18h30 de segunda a sexta-feira. O Espaço CoopConecta fica na Avenida Ayrton Senna, 555. Assinam as telas: David Wang, Carol Wang, Roberta Neme, Célia Morioka, Leandro Diniz, Laís Toffoli, Josiane Dias, Cibele Pugliesi e Wanda Rabelo.

Benê Bianchi/Asimp