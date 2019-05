Londrina: Inscrições abertas para o projeto “As marcas no corpo”

Oficinas de teatro gratuitas para mulheres, com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina

A 2ª edição do projeto “As marcas no corpo”, patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) da prefeitura de Londrina, terá início no próximo dia 13 de maio. Coordenado pelas atrizes Natália Viveiros e Renata Santana, oferece oficinas teatrais de curta duração, com oito encontros ao longo de dois meses, para mulheres iniciantes na linguagem teatral. Também oferece oficinas de longa duração, com um encontro semanal durante dez meses, para mulheres que já participaram do projeto e aquelas que têm conhecimento prévio em Artes Cênicas. O projeto é realizado em todas as regiões urbanas da cidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Publicas para Mulheres, Secretaria Municipal de Assistência Social e os serviços do CRAS e CREAS, a Biblioteca Municipal Eugênia Monfranati, o Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Norte e o projeto de pesquisa “Cirandando Londrina: Efeitos de redes culturais ecológicas de beleza e resistência contra as subcidadanias”, coordenado pela docente Alejandra Astrid Leon Cedeno, da Universidade Estadual de Londrina.

Além de introduzir e aprofundar a linguagem teatral, as oficinas visam desenvolver a consciência corporal, a autonomia e a expressão, bem como fortalecer as redes de mulheres dentro das comunidades, para que elas reconheçam a sua potência e se percebam enquanto agentes sociais, críticas e participativas, tanto no processo artístico quanto nos espaços que ocupam. Os exercícios cênicos, danças, jogos de improvisação e rodas de conversa disparam reflexões e identificações a respeito da realidade das mulheres, de modo que auxiliem no processo de transformação social das participantes.

As coordenadoras reconhecem a importância de fortalecer mulheres e suas redes de apoio, especialmente as periféricas, para que elas reconheçam seus direitos e desenvolvam estratégias para se proteger das múltiplas violências às quais estão expostas. É importante ressaltar que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países que mais matam mulheres no mundo. Só neste ano, já foram registrados mais de 200 casos de feminicídio no país, o que nos coloca num estado alarmante de negligência dos direitos das mulheres.

Renata Santana é atriz, arte-educadora e produtora cultural. Especialista em Educação em Artes Visuais (Universidade Estadual de Maringá), Bacharela em Artes Cênicas (Universidade Estadual de Londrina) e Licenciada, Bacharela e Formada em Psicologia (Universidade Estadual de Londrina), atua no projeto “As marcas no corpo” (PROMIC 2018-2019), no coletivo de mulheres Nós Clandestinas e na Cia Kiwi de Jaqueta. Como atriz-pesquisadora, desenvolve a performance autobiográfica “Invólucro: Uma poética do nascer”, a performance “Conexões Híbridas e Memórias Marginais” e o espetáculo “Bizarria”, além de outras experimentações cênicas que investigam o universo feminino.

Natália Viveiros é atriz, arte-educadora e produtora cultural, tem Formação Pedagógica em Produção Cultural e Designer (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e bacharelado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), atua no projeto “As Marcas no Corpo” (PROMIC 2018-2019) e desenvolve a performance “Conexões Hibridas e Memórias Marginais”, pesquisa o grotesco feminino e o corpo na educação.

São 30 vagas por oficina - Inscrições e informações pelos telefones (43) 9618-3824 e (43) 99811-1477, email: projetocenico.marcas@gmail.com ou nos locais das oficinas.

Oficinas de curta duração – 1 bimestre:

Região Norte:

Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Norte: Rua Luís Brugin, 570 – Conj. Maria Cecília.

Período: de 13 de maio à 8 de julho, as segundas-feiras.

Horário: 9h.

Região Sul:

Biblioteca Eugênia Monfranati: Av. Guilherme de Almeida, 2260 – Ouro Branco.

Período: de 15 de maio à 10 de julho, as quartas-feiras.

Horário: 9h.

Região Oeste:

Centro Comunitário: Rua Nossa Senhora do Socorro, 436 – Jd. Nossa Senhora da Paz.

Período: de 13 de maio à 8 de julho, as segundas-feiras.

Horário: 18:30h.

Oficinas de Longa Duração – 10 meses:

Região Norte:

Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Norte: Rua Luís Brugin, 570 – Conj. Maria Cecília.

Início: 16 de maio, às quintas-feiras.

Horário: 9h.

Região Central:

Usina Cultural: Av. Duque de Caxias, 4159 – Vila São Caetano.

Início: 18 de maio, aos sábados.

Horário: 14h.