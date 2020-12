Londrina: IX Mostra de Música de Câmara apresenta concertos on-line

Programação conta com patrocínio do PROMIC e traz diferentes apresentações com concertos, recitais e workshops

A IX Mostra de Música de Câmara promove, de 1 a 5 de dezembro, uma programação musical on-line com várias atrações. Essa iniciativa visa agregar conhecimento e valorização da cultura musical brasileira e universal. As atividades poderão ser conferidas no canal Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, no Youtube.

A mostra tem como objetivo contribuir de forma significativa para o conjunto de ações desenvolvidas com vistas à formação de plateia. Também busca inserir a cidade em um roteiro nacional, evidenciando a excelência do fazer musical de Londrina. A abertura, nesta terça-feira (1), às 19h, traz o concerto da série Encontros dos Séculos, com a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina tocando obras de Bach, Mozart, Strauss e Piazzolla, entre outros. O diretor artístico e regente é Evgueni Ratchev.

A programação contará com concertos e recitais de músicos de renome, que estão gravando especialmente para a mostra. Além disso, inclui lives, workshops, bate-papo com músicos e rodas de conversas. Com o novo formato on-line, foram criados setores virtuais com conteúdos variados abrangendo adultos e crianças.

Segundo a coordenadora da mostra, Irina Ratcheva, haverá, ainda, masterclass para a comunidade. “Cada edição é um novo desafio, uma nova conquista, um novo público e muita dedicação ao preparar a programação. Queremos que todos possam assistir, participar, tirar suas duvidas e agregar às atividades”, explicou.

Orquestra

A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina completa 22 anos de história, em dezembro deste ano, visando sempre produzir e propagar música de qualidade. Neste ano, em decorrência da pandemia o desafio foi encontrar uma forma para se adaptar ao meio digital.

A IX Mostra de Música de Câmara conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Programação-

01/12

19h – Concerto Série Encontro dos Séculos – de Bach a Piazzolla

02/12

10h – Espaço compositores brasileiros

12h – Espaço retrato sonoros

16h – Live espaço conversa musical

19h – Concerto

03/12

10h – Espaço acadêmico

12h – Espaço jovens talentos

16h – Concerto para Crianças

19h – Espaço nosso perfil

04/12

10h – Espaço compositores brasileiros

12h – Espaço solo

16h – Espaço acadêmico

19h – Concerto

05/12

10h – Espaço acadêmico

16h – Espaço retratos sonoros

19h – Concerto

NCPML