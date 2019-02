Londrina: Luvbites lança primeiro álbum em plataformas digitais

Nesta sexta-feira, 8 de fevereiro, o quinteto londrinense Luvbites lança “Hot days long nights Here comes Luvbites” em streaming nas principais plataformas digitais (Spotify, Deezer, ITunes e Apple Music). O lançamento será celebrado com show no Up Bar (Av. Juscelino Kubitscheck, 1973), a partir das 21 horas. A entrada é adquirida no local por R$ 10.

O primeiro álbum da banda também será lançado em LP pela Fatiado Discos. O selo paulistano tem em seu cast artistas de renome, como Racionais MC´s, Linn da Quebrada, Di Melo e Sistah Chilli. O disco de estreia foi gravado no Brasil, nos estúdios High Voltage e Áudio Treze, e masterizado por Timothy Stolenwork (Cake, Dandy Warhols, Morphine) nos Estados Unidos. O lançamento traz 10 faixas e apresenta uma miscelânea rítmica de diversos gêneros em uma linguagem pop acessível.

Envoltos de referências variadas, o quinteto Luvbites, acima de tudo, é representante da nova MPB. Guiada pelos compositores e vocalistas Júlia Dutra e Igor Diniz, a banda explora estes gêneros, mas já construiu uma identidade musical marcada por melodias pop e refrões irresistíveis.