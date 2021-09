Londrina: Mostra MARL de grupos residentes

Vila Cultural Canto do MARL exibirá diversas apresentações artísticas durante os dias 11 e 26 de setembro

Nesse mês de setembro a Vila Cultural Canto do MARL realiza uma mostra de teatro inteiramente online e gratuita. A Mostra Marl de Grupos Residentes contará com apresentações de seis grupos residentes da Vila Cultural Canto do Marl que serão realizadas entre os dias 11 e 26 de setembro sempre às 19h.

As apresentações serão transmitidas ao vivo pelo youtube. Confira a programação completa, participe das transmissões pelos comentários e se inscreva no canal. O acesso por tempo limitado aos espetáculos será gratuito. Após as apresentações haverá espaço de bate papo entre público e artistas.

Programação completa:

01 - Dia 11 - Coletivo Temporário Poéticas em Vão

Coletivo Temporário Poéticas em Vão

Dia 11 de setembro às 19h

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=_OqlaX9SWLA

Sinopse: Poéticas em vão é um coletivo temporário composto pot Raquel Palma e Stephanie Massarelli, que se propõe a experimentar a linguagem da vídeo performance/video dança, adentrando numa poética livre e subjetiva, trazendo as nuances do dizer com o corpo, seus impulsos, e as dificuldades que esse corpo traz nas suas tensões musculares carregados de narrativas de ser mulher. Além do movimento, a experimentação também perpassa a relação com o objeto e suas simbologias.

O Grupo é formado por duas artistas, Raquel Sampaio Palma, Formada em Artes Cenicas pela Universidade Estadual de Londrina em 2012, trabalha com produção cultural, peformace art e teatro desde 2010, atualmente também é cantora profissional na cidade de Londrina.

E Stephanie Massarelli, formada em comunicação social , mestre em Belas Artes pela Bauhaus Universitat Weimar e atualmente é estudante em pós graduação em Direção de Arte pela Universidade Estadual de Londrina. Atua como fotógafa, redatora, editora e videomaker em Londrina.

02 Dia 12 - Coletivo Marcas no Corpo

Processo criativo na Cena Feminista Contemporânea: “Conexões Híbridas e Memórias Marginais” – Coletivo Marcas no Corpo

12 de setembro às 19h

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=8tmFE3JNk-0

Sinopse: O Coletivo Marcas no Corpo fala sobre o processo de criação da performance “Conexões Híbridas e Memórias Marginais” (2019-2020). As performers Renata Santana e Natalia Viveiros comentam sobre a pesquisa artística do coletivo, que passa pela promoção de oficinas gratuitas de teatro para pessoas que vivenciam ou vivenciaram a mulheridade, bem como tecem reflexões sobre as intersecções da pesquisa artística do coletivo com o movimento feminista.

03 Dia 18 de setembro - Grupo Caos e acaso

Vozes anoitecidas - Grupo Caos e Acaso de Teatro /FTO-Londrina

18 de setembro às 19h

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=-2DNecsGu-c

Sinopse: "Vozes anoitecidas” é novo espetáculo do Grupo Caos e Acaso de Teatro /FTO-Londrina. O processo de pesquisa cênica parte das obras do escritor Moçambicano Mia Couto, da tradição dos antigos Griots Africanos e da experiência do grupo com teatro popular. Deste dialogo, novas narrativas se constroem e se articulam em novas possibilidades criativas.

“Vozes anoitecidas" narra a trajetória de dois jovens em meio a uma guerra civil. Ambos partem de suas aldeias em jornadas, buscando, cada qual a sua maneira, fugir dos conflitos da guerra e reconquistar suas humanidades.

Em suas andanças esses jovens encontram outros personagens: andarilhos, refugiados, fugitivos, em histórias que se conectam na luta pela sobrevivência. Não atravessam fronteiras, mas procuram mover-se entre elas, reconhecê-las como lugar de encontros, desencontros, desejos, sonhos, mitos, possibilidades, impossibilidades, aceitando o desafio de se surpreender com a fluência e aproximação de universos totalmente separados.

Procuramos com esse espetáculo refletir sobre a condição humana, sobre a nossa própria condição de sobreviventes em tempos atuais. Sobre os seres humanos que nos tornamos, aqui e agora.

04 Dia 19 de setembro - Grupo Trinca da Comadre

Pastel de São Jorge - Grupo Trinca da Comadre

Dia 19 de setembro às 19h

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=_edaX7BfO00

Com a abertura de processo de "Pastel de São Jorge", o Grupo Trinca da Comadre vem compartilhar a realidade de um Tio e Sobrinho, envoltos nos desafios diários pela sobrevivência e manutenção de sua pastelaria, quase falida.

Este trabalho cênico de viés cômico aborda questões latentes como a exploração da força de trabalho e a necessidade de subsistência na sociedade contemporânea, permeadas pelo exercício dos sonhos e de empatia, na dureza cotidiana.

05 25 de setembro - Coletivo Funcionário Fantasma

O Amor e a Loucura - Coletivo Funcionário Fantasma

25 de setembro às 19h

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=i_V65PtT5HA

Numa manhã-tarde-noite fora do tempo do dia. Lá, bem longe mesmo, naquele lugar-dentro que só quem já foi é que sabe, foi lá que os sentimentos resolveram se encontrar, todos eles, para brincar de esconde-esconde.

Nesse dia, A Loucura fechou os olhos e contou até um milhão! E dizem que até A Mentira foi encontrada, viu, lá no final do arco-íris.

Será??

Em O Amor e a Loucura, Edna Aguiar narra a história de como a loucura e o amor se tornaram inseparáveis e de como é importante, afinal, que seja assim mesmo entre esses dois. O trabalho foi construído de forma virtual pelo Coletivo Funcionário Fantasma e traz para a tela, de forma lúdica e filosófica, uma travessia pelos sentimentos humanos.

Produzido durante o período de isolamento social, o trabalho é fruto de uma reflexão sobre a importância de dar-se quando se pretende dar e receber amor. É uma reflexão sobre as qualidades desse sentimento maior, e uma experimentação, no corpo mesmo, sobre a experiência universal e singular do pensar-sentir.

Foi assim, em face dos espinhos da vida, que a história de O Amor e a Loucura apareceram para o Coletivo Funcionário Fantasma, como uma medicina para o tempo.

Sobre:

Baseado na história “O Esconde-Esconde dos Sentimentos”, de Waldir Pedro, Edna Aguiar apresenta este que é o segundo trabalho do Funcionário Fantasma, a fim de instigar os ouvintes a um pensamento filosófico que se permita ser, ao mesmo tempo, um pensamento brincante.

De forma lúdica, em um quarto branco, durante a pandemia, A Loucura é quem nos guia, crianças e adultos, por um pensar/sentir fluido, cada vez mais distante dos estereótipos, e cada vez mais perto do coração.

O Funcionário Fantasma é um coletivo formado durante o período de isolamento social por artistas, criadores e produtores de diferentes países. Seu primeiro trabalho, “Oca - a flecha que atravessa a Mim”, foi premiado pela Funarte, e o Coletivo apresenta agora O Amor e a Loucura, como um caminho para lembrar que o amor se encontra mesmo é no andar junto.

26 de setembro - Cantos e Causos da Poesia Simples

Palhaço Marimba, Diego Loman, apresenta Cantos e Causos da Poesia Simples

26 de setembro às 19h

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=BrGo3mMTuqY

Sinopse: Marimba é um contador de causos, que nas embrenhas da pandemia já não consegue mais ficar sem contá-los! Com o trabalho da contação de histórias traz consigo algumas raridades para compartilhar com o público, e a vontade de passar esses causos para frente, para que essas histórias não sejam esquecidas por esse mundão a fora. A linguagem dos interiores vem misturada com a sutileza contar e cantar ao lado da sua companheira Madalena (Sanfona).

O espetáculo virtual vem para contar histórias dos interiores, resgatando a cultura caipira. Viajante que saiu dos interiores para contar as histórias de lá, os famosos causos. Com a linguagem do palhaço e personagens como Zeca Tatu de Mazzaropi, como uma de suas referências.

A Mostra MARL de grupos residentes é uma realização da Vila Cultural Canto do MARL. A Vila conta com o patrocínio do PROMIC, o programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, e o apoio do MARL, o Movimento de Artistas de Rua de Londrina.

Asimp/Vila Cultural Canto do MARL