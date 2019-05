Londrina: Oficina de Dramaturgia e espetáculo “Palhaça Sola”, no domingo

A Vila Triolé Cultural (Rua Etienne Lenoir, 155) programou para este domingo (2), duas atividades ligadas ao universo da palhaçaria: pela manhã, das 9h às 12h, será realizada a oficina “Dramaturgia de Palhaç@”; e à noite, às 19h, o grupo Atua Cia Teatral, de Ribeirão Preto (SP), apresenta o divertido espetáculo “Palhaça Sola”.

A oficina é destinada a pessoas com idade acima de 14 anos e será ministrada pelo pessoal da Atua Cia Teatral, que estuda a linguagem da palhaçaria. As atividades abordarão a temática de forma prática e o objetivo é fomentar o intercâmbio artístico e expandir o estudo da linguagem. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (43) 3024-3330 ou TrioleZAP: (43) 98808-8931.

Palhaça Sola

À noite, a partir das 19h, a atração no Triolé será o espetáculo “Palhaça Sola”, do grupo Atua Cia Teatral, montagem que utiliza a linguagem da palhaçaria numa dramaturgia em que o circo e o teatro se complementam. É um monólogo com recursos clássicos da palhaçaria e que tem como pano de fundo, reflexões contemporâneas sobre o universo feminino.

Com duração de 50 minutos, o espetáculo oferece singela comunhão com o público juvenil e adulto, um trabalho que visa difundir a excêntrica figura da palhaça e contribuir com a formação de público nas artes circenses.

O espetáculo apresenta uma palhaça despejada, que não sabe onde nem tampouco como recomeçar. Tendo a solidão como cúmplice, inicia a construção da sua nova casa e durante a tentativa encontra uma revista com preciosa chamada: “Como arranjar um companheiro em três passos”. Atraída pela possibilidade rápida e prática de encontrar alguém, se lança com afinco na orientação da revista, mas talvez a praticidade oferecida pode não ser tão certeira.