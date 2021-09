Londrina participa da 15ª Primavera dos Museus

Serão realizadas diversas atividades, de 20 a 26 de setembro, norteadas pelo tema “Museus: perdas e recomeços”

A cidade de Londrina irá participar da 15ª edição da Primavera dos Museus, programa do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), que anualmente reúne ações propostas por museus, instituições de memória, espaços e centros culturais de todo o país. De 20 a 26 de setembro haverá uma extensa programação local, norteada pela temática “Museus: perdas e recomeços”.

Esta edição convida o público a refletir sobre a função e os desafios do atual momento para museus e casas de memória. Pois, como espaços de convergência da experiência humana, sejam elas experiências sociais, históricas ou artísticas, os museus proporcionam um reencontro com a história. Por outro lado, como repositórios de experiências e emoções podem ser, também, espaços individuais e coletivos de superação e de reinvenção.

Na região de Londrina, a participação nos programas nacionais promovidos pelo IBRAM, Semanas e Primaveras, reúne os museus das cidades de Cambé, Ibiporã, Rolândia, além de Londrina, SESC-Cadeião, e as Instituições de Ensino Superior (IES) Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati) e Centro Universitário Filadélfia (Unifil). As inscrições, para os eventos, podem ser feitas no link unifil.br/eventos. A certificação também será por meio da Central de Eventos da UniFil.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, as atividades locais programadas para a 15ª Primavera dos Museus tem como objetivo ofertar, ao público participante, bem como às equipes dos museus envolvidos, o contato com produções, apresentações e encontros norteados pelo tema “Museus: perdas e recomeços”. “A intenção é estimular reflexões e debates acerca das demandas e desafios de nosso tempo, bem como indicações e apontamentos na direção de novas possibilidades de atuação e atendimento de públicos variados”, apontou.

A realização das atividades, na região, é responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina/Museu de Arte de Londrina; Secretaria de Municipal Cultura e Turismo de Ibiporã/Museu Histórico e de Artes de Ibiporã e Museu do Café de Ibiporã; Secretaria Municipal de Cultura de Cambé/Museu Histórico de Cambé; UEL/Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss; Secretaria de Cultura e Turismo de Rolândia/Museu Municipal de Rolândia; Unifil; Projeto de Educação Patrimonial. A iniciativa também tem apoio da Secretaria Municipal do Idoso; Secretaria Municipal de Educação; Projeto Tecer Idades; Programa Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI/UEL; Rádio UEL.

Programação

A programação trará atividades realizadas pela internet, no formato de live, a partir da ferramenta Google Meet, e presenciais, mediante agendamento. Neste último caso, respeitando as normas sanitárias e de distanciamento social, em razão da pandemia da Covid-19.

20/09

Das 14h às 15h10 - Exibição do documentário “Henrique de Aragão – um artista transcendente” (2021), seguido de bate papo com o diretor do filme, Daniel da Silva, e o arquiteto, músico e amigo de Henrique Aragão, Marcos Pelisson

Sinopse: Bate papo sobre artes plásticas e exibição do documentário (20 min.) sobre a vida e obra de Henrique de Aragão (1931-2015), artista que fundou em 1966 a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, em Ibiporã, e viveu no local até sua morte, em 2015. A produção contou com recursos da Lei Aldir Blanc e foi lançada no último dia 25/08, pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMTC) no Cine Teatro Padre José Zanelli, de Ibiporã. Realização: Casa de Artes e Ofícios Paulo VI e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã

Das 15h20 às 17h – Encontro Online: Paulo Menten e o universo da gravura

Sinopse: Encontro online com Raphael Menten (historiador e neto do artista Paulo Menten, e que vem trabalhando com a catalogação/digitalização do acervo de seu avô), Priscilla Perrud Silva (pesquisadora de patrimônio cultural e autora da tese de doutorado intitulada “O Universo Menteniano: Paulo Menten e os mundos da arte da gravura no Brasil do século XX”) e Sandra Jóia (servidora pública municipal aposentada, que atuou 18 anos junto à gestão do Museu de Arte de Londrina). Realização: Museu de Arte de Londrina

21/09

Das 14h às 15h10 – “Bate papo com o autor Leandro Magalhães sobre o livro ‘As Aventuras do Gato Caixeiro nos museus de Londrina’, para alunos da Educação Fundamental”

Sinopse: A partir do livro “As Aventuras do Gato Caixeiro nos museus de Londrina”, das publicações infantis produzidas no âmbito do Projeto Educação Patrimonial, este bate papo abrirá espaço para apresentar curiosidades e tirar dúvidas dos alunos participantes. A temática da obra é voltada para o tema patrimônio cultural e história de Londrina. Realização: Museu de Arte de Londrina, UNIFIL e Projeto Educação Patrimonial

Das 14h às 15h – Momento da dança na Casa de Artes

Sinopse: Aula ao ar livre no teatro de arena Eutália Aragão, com os professores da Escola de Ballet de Ibiporã, explicando aos alunos os princípios básicos do ballet, preparação física e artística, seguida de apresentação de coreografias. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/ Casa de Artes e Ofícios Paulo VI / Museu Histórico e de Artes de Ibiporã. Local: Casa de Artes e Ofícios Paulo VI – Rua 1º de Maio, 224 (Centro) – Ibiporã

Das 15h às 16h30 – Visita guiada pela Casa de Artes

Sinopse: Passeio pela área externa e interna da casa – a galeria, o ateliê onde Henrique de Aragão trabalhava, o teatro Eutália e o espaço das aulas de artes – com alunos do Ensino Fundamental de Ibiporã. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/ Casa de Artes e Ofícios Paulo VI / Museu Histórico e de Artes de Ibiporã. Local: Casa de Artes e Ofícios Paulo VI – Rua 1º de Maio, 224 (Centro) – Ibiporã

Das 15h20 às 17h – Encontro on-line: “Arquitetura Moderna de Artigas e Cascaldi”

Sinopse: Bate-papo que abordará o tombamento da edificação, sua importância para a arquitetura modernista brasileira, a relação do acervo de obras com a obra arquitetônica em si, além das perspectivas para o futuro do MAL, com Juliana Suzuki (pesquisadora de arquitetura moderna e estudiosa das obras de Artigas/Cascaldi), Bernardo Pellegrini (atual Secretário Municipal Cultura de Londrina) e Zuca Paula (historiadora e artista plástica que integra o acervo do MAL, além de ter pesquisas relacionadas ao arquiteto Vilanova Artigas). Realização: Museu de Arte de Londrina

22/09

Das 14h às 15h10 – O Museu Histórico de Rolândia e uma perspectiva acerca das reinvenções trazidas pela pandemia da Covid-19 no âmbito cultural.

Sinopse: Apresentação de vídeo com aspectos culturais: “Conheça Rolândia”. Breve reflexão a respeito da existência de pontos positivos da pandemia da Covid-19 na área cultural. Destaque para o artista rolandense Euzébio Denner: seu trabalho e suas perspectivas neste período de pandemia. Exposição virtual que reúne diversos trabalhos com o tema “Covid-19”, sendo todos resultado da contrapartida da Lei Aldir Blanc. Os materiais expostos contribuem para imortalizar e definir esse momento histórico. Realização: Museu Histórico de Rolândia.

Das 14h às 15h – Momento da cerâmica na Casa de Artes

Sinopse: Aula ao ar livre para idosos e adultos, com a professora Maria Aparecida dos Santos, do Curso de Artes da SMCT de Ibiporã. Ela explicará a história da cerâmica e o passo a passo para a produção de uma peça até a queima no forno. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã/Casa de Artes e Ofícios Paulo VI/Museu Histórico e de Artes de Ibiporã. Local: Casa de Artes e Ofícios Paulo VI – Rua 1º de Maio, 224 (Centro).

Das 15h às 16h30 – Visita guiada pela área externa e interna da Casa de Artes

Será com o público em geral e alunos. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã/ Casa de Artes e Ofícios Paulo VI / Museu Histórico e de Artes de Ibiporã. Local: Casa de Artes e Ofícios Paulo VI – Rua 1º de Maio, 224 (Centro)

Das 15:20 às 17h – Apresentação do Projeto Viagem histórica pelos caminhos de Cambé.

Sinopse: Apresentação do Projeto Viagem Histórica pelos Caminhos de Cambé, que é realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cambé, com as crianças do ensino fundamental 1. O objetivo é conscientizar e valorizar o patrimônio histórico da comunidade local. Realização: Museu Histórico de Cambé.

23/09

Das 14h às 15h10 – “Idas e Vindas: memórias da Antiga Rodoviária/Museu de Arte de Londrina”

Sinopse: Apresentação de vídeos documentários com relatos de idosos sobre suas vivências na edificação do Museu de Arte de Londrina/ Antiga Rodoviária, e bate-papo. Realização: Museu de Arte de Londrina

Das 14h às 15h30 – Visita guiada no Museu do Café

Sinopse: Exibição de vídeo com pioneiros e visita mediada pela área externa, passando pelas antigas casas dos ferroviários, a escultura do Cristo Libertador, e o prédio da Estação Ferroviária de Ibiporã, tombado como Patrimônio Histórico Estadual. Na área interna, haverá as exposições permanentes “Café, Nossa História” e “Estação Ferroviária”, o antigo bar da estação e o café do museu, onde foi desenvolvido em 2020 o projeto Cozinha do Pioneiro. Realização: Secretaria de Cultura e Turismo Ibiporã/ Museu Histórico e de Artes (MHAI). Local: Museu do Café de Ibiporã – Avenida Mário de Menezes, 1113 (Centro).

Das 15h20 às 17:20 – Exposição virtual de fotografias – lugares de Londrina

Sinopse: Exposição virtual tematizando lugares da cidade de Londrina, por meio de fotografias doadas por famílias da cidade, ao Museu Histórico. Essas fotografias compõem o acervo “Coleção Famílias”. Realização – Museu Histórico de Londrina

24/09

das 10h às 11h – Assinatura de termo de doação de objeto

Sinopse: Assinatura do termo doação da réplica em miniatura da primeira igreja construída em Londrina, pelo Museu Histórico de Cambé ao Museu Histórico de Londrina. Realização: Museu Histórico de Cambé e Museu Histórico Londrina. Local: Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, na Rua Benjamin Constant, 900, no Centro de Londrina.

Das 14h às 15h – Sesc Cadeião Cultural e Educação Patrimonial – Visita monitorada presencial

Sinopse: Integrando o patrimônio histórico e cultural da cidade de Londrina, o Cadeião Cultural é um espaço de muitas histórias e novos conhecimentos para projetos educativos e culturais, escolas e a comunidade. Nesta visita monitorada, o interessado conhecerá a história do antigo cadeião e poderá perceber as transformações do prédio. Realização: Sesc Cadeião Cultural. Local: Sesc Cadeião Cultural, na Rua Sergipe, 52, em Londrina.

Das 14h30 às 15h30 – Momento da música no Museu do Café

Sinopse: Apresentação ao público na plataforma da Estação por professores da Escola de Música Ceforma, da SMCT de Ibiporã, e interação com alunos de escolas de Ibiporã. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Museu do Café de Ibiporã. Local: Museu do Café de Ibiporã, na Avenida Mário de Menezes, 1.113 (Centro).

Das 15h30 às 16h30 – Visita guiada no Museu do Café

Sinopse: Atendimento na área externa, passando pelas antigas casas dos ferroviários, a escultura do ‘Cristo Libertador’, a área interna do prédio da Estação de Ibiporã, tombado como Patrimônio Histórico Estadual. Na área interna, as exposições permanentes “Café, Nossa História” e “Estação Ferroviária”, o antigo bar da estação e o café do museu, onde foi desenvolvido em 2020 o projeto Cozinha do Pioneiro. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Museu do Café de Ibiporã. Local: Museu do Café de Ibiporã, na Avenida Mário de Menezes, 1.113.

Das 15h10 às 16h10 – Sesc Cadeião Cultural Educação Patrimonial apresenta exposição “Sergipe”

Sinopse: Exposição mostra a transformação da Rua Sergipe ao longo dos anos e traz o olhar dos lojistas na atualidade. Realização: Sesc Cadeião Cultural, Museu Histórico de Londrina e Projeto Educação Patrimonial (Leandro Magalhães). Local: Sesc Cadeião Cultural, na Rua Sergipe, 52, no Centro de Londrina.

Atividades contínuas – Período de 20 a 24 de setembro, das 8h às 18h.

Exposição “Obras do Jardim do MAL”

Realização da Exposição “Obras do Jardim do MAL”, na Sede da Prefeitura de Londrina, com quatro esculturas que compõem a exposição permanente, tradicionalmente localizada no jardim do Museu de Arte de Londrina, permitindo que a população possa ter acesso às obras.

A Exposição “Obras do Jardim na PML” traz quatro esculturas de autoria de Caciporé Torres, Sérvulo Esmeraldo, Cleber Machado e Zanzal Mattar. Elas compõem o acervo do Museu de Arte de Londrina. A exposição conta também com um vídeo de seis minutos que apresenta as obras e os/a artistas. A realização é do Museu de Arte de Londrina. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Londrina, que fica na Avenida Duque de Caxias, 635, no Centro cívico. Link de exibição do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gu-7DLlrI14&t=14s

