Londrina: Piano em foco apresenta Recital & Premiação

Já se apaga da memória do Londrinense quando tiveram uma movimentação em torno do piano na cidade. Os conservatórios não davam conta de atender a demanda de interessados em estudar a arte das teclas. Os recitais movimentavam o cenário social da cidade. Costureiras, cabelereiros tinham inclusive sua agenda preenchida devido aos eventos musicais. A extinta faculdade de Música Mãe de Deus tinha em seu corpo docente pianistas renomados estrangeiros, que vinham mensalmente dar aulas na cidade. Seu custo era altíssimo, contam as antigas alunas que pagavam as passagens, hotel 5 estrelas, restaurantes gourmets além das aulas, mas todo sacrifício era valido para se ter oportunidade de ter contato com os grandes mestres.

Hoje, Londrina possui um projeto chamado Piano Em Foco, que tem a ambição e o desafio reviver esse movimento, considerando as mudanças sociais do sec XXI. Piano Em Foco está na sua segunda temporada, tendo início em 2018. Tem trazido gratuitamente para a cidade pianistas com carreiras internacionais, promovendo concertos, workshops e concursos com uma agenda mensal em parceria com o Centro Cultural SESI/AML.

No mês de março foi lançado um concurso de piano via internet a todo Brasil, onde seriam selecionados 5 candidatos a virem se apresentar no Teatro SESI – Londrina no dia 11 de junho, e além da oportunidade de tocarem, seriam premiados com quantia de 300,00 reais cada um. O pequeno, porem pretencioso projeto alcançou inscritos de todas as regiões do Brasil: Bahia, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Uma iniciativa que tem promovido encontros e trocas de experiências culturais enriquecedoras.

A concretização deste concurso se dará no palco do Teatro SESI no próximo dia 11 de junho, terça-feira, com uma produção visual da decoradora Camila Bella Decor, patrocínios do Mariage Coral & Orquestra, Hotel Crillon e Corso Itália.

O espetáculo ficará por conta dos pianistas Paulo Henrique Baldassi (Maringá-PR), Emilly Alberto Souza (São Paulo – SP), Gabriel Barbieri (Vitória – ES), Julio Paravela (São Paulo – SP) e Luís Carlos Bianco (Martinópolis – SP). Com trajetórias bem diversas, têm em comum as premiações e o reconhecimento de suas carreiras, uns ainda no início e outros em plena atividade.

Piano Em Foco é idealizado e bravamente realizado pela . Diretora musical do reconhecido Mariage Coral & Orquestra, tomou para si o grande desafio que é promover cultura em nosso país e de resgatar o hábito da comunidade de se envolver com a cultura, especialmente do seguimento erudito. Para que o projeto aprofunde suas raízes na sua cidade natal e possa expandir, ela intercede `a comunidade que frequente os eventos e acompanhe nas redes sociais: www.pianoemfoco.com.br , e-mail: pianoemfoco@hotmail.com, Facebook: @pianoemfocolondrina, Instagram: @pianoemfoco.

Ingresso: Solidário – 1 litro de leite longa vida a ser doado para ONG Viver.