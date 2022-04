Londrina: Prefeitura lança editais do Promic 2022 com R$ 4,834 milhões em recursos

Os cinco editais do programa beneficiarão 95 projetos ligados à cultura, e o primeiro será publicado nesta quinta-feira (28)

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), lança nesta quinta-feira (28), os editais de 2022 do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Este ano, serão disponibilizados R$ 4,834 milhões em recursos, distribuídos em cinco editais, beneficiando 95 projetos que estarão movimentando a vida cultural de Londrina.

Para o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, é relevante que o lançamento do Promic 2022 aconteça em meio à 10ª Conferência Municipal de Cultura, que comemora os 20 anos de criação de um modelo de cultura como política pública. “O Promic nasceu de um sonho da comunidade cultural de levar os saberes e benefícios do fazer criador para toda a cidade. Londrina é vanguarda na adoção da cultura como política pública, a cultura como um direito da pessoa humana à subjetividade, ao convívio criativo, à cooperação e à beleza”, frisou.

Pellegrini também destacou o papel do programa para a cidade, enquanto principal agente de fomento dos projetos culturais locais. “Nas últimas duas décadas, o Promic tem qualificado as artes, fortalecido a economia e leva o nome da cidade como modelo cultural para todo o Brasil. Neste ano de 2022 vem fortalecido, e será uma ferramenta fundamental na retomada da vida depois de um longo e grave período de isolamento social. A cultura é fundamental na qualidade de vida do londrinense”, frisou.

Os cinco chamamentos serão publicados sequencialmente no Portal da Prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Cultura, e no Jornal Oficial do Município.

O primeiro, voltado para as Oficinas de Criação Cultural da Fábrica – Rede Popular de Cultura, está com a divulgação prevista para esta quinta-feira (27), às 18h. E na sexta-feira (29), começam as inscrições, com investimentos na ordem de R$ 800 mil. Esses recursos vão contemplar em torno de 30 projetos, voltados prioritariamente para oficinas em linguagens culturais diversas nas comunidades.

Na segunda-feira (2), começam as inscrições para projetos do segundo edital, o de Programas Estruturantes, com orçamento disponibilizado de R$710 mil. O grande diferencial deste edital é a linha destinada às festas rurais, com R$300 mil para serem destinados a até seis festas, retomando a antiga tradição de confraternizações nos distritos rurais.

Mais próximo da comunidade

Os Programas Estruturantes são uma das principais novidades do Promic em 2022. “Neste modelo, teremos uma melhor distribuição dos projetos socioculturais, integrados a uma agenda de atividades e divulgação que levará a cultura a se aproximar cada vez mais da comunidade”, disse o coordenador do programa Fábrica de Cultura, Valdir Grandini.

Para a diretora de Incentivo à Cultura da SMC, Sonia Regina Aparecido, é importante destacar que, neste ano, o formato de inscrições dos projetos também vai sofrer mudanças, para melhor. “Os proponentes poderão inscrever os seus projetos diretamente na plataforma Londrina Cultura, através de um formulário on-line”, destacou.

Os editais do Promic 2022 estiveram sob consulta pública até o dia 25 de abril, acatando sugestões da comunidade cultural. Outros três editais serão lançados ainda na próxima semana, para projetos Estratégicos, Vilas Culturais e Bolsas de Criação e Circulação.

As Bolsas de Criação e Circulação abarcam as linhas de criação artística, circulação de processos artísticos, formação de agentes singulares, estímulo aos blocos carnavalescos e, outra novidade do Promic 2022, projetos voltados à Economia Criativa. Este ano, o Comitê Municipal de Economia Criativa está sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura. Para o Edital das Bolsas de Criação, o valor total destinado é de R$1,020 milhão.

No Edital de Projetos Estratégicos, estão as linhas para festivais, projetos estratégicos livres e ações formativas, somando um valor destinado de R$ 1,080 milhão. Para as Vilas Culturais, o edital tem valor destinado de R$750 mil, visando o patrocínio de cinco das nove vilas culturais pelo período de dois anos. As outras quatro Vilas Culturais já estão recebendo patrocínio do edital de 2021.

A partir da publicação de cada edital abre-se o prazo de 30 dias para a inscrição de projetos, que terão cerca de outros 30 dias para serem avaliados pelas comissões de análise de projetos. Os resultados dos projetos culturais selecionados devem ser anunciados a partir do final do mês de junho. A execução dos projetos ganha prazo de execução até o segundo semestre de 2023.

Valdir Grandini/NCPML