Londrina: Primeira etapa do projeto Caminhos do Graffiti

O projeto tem como objetivo ações artísticas e pedagógicas que resultarão na Graffitagem de 7 viadutos na Cidade de Londrina, a primeira etapa irá ocorrer de 22 à 27 de Fevereiro no Viaduto da Rua: Atilio Octavio Bisatto.

Propomos nesse projeto a realização de ações artísticas e pedagógicas com a arte do Graffiti, numa dimensão de cidade, Abrindo Caminhos De Graffiti, que serão grandes corredores de graffitagem coordenado pelo grupo CapStyle, com abordagens temáticas, tornando-se referência de leitura da cidade através da graffitagem, para nossa população e visitantes da cidade. Os graffitis acontecerão em sete viadutos da Dez de Dezembro, a primeira temática abordada será o Café, pelo artista Huggo Rocha. O projeto é realizado pela Associação Londrinense de Circo em conjunto com a Fábrica Rede Popular de Cultura, e tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Serão também realizadas sete oficinas para iniciados na arte do graffiti, sendo cada oficina relativa a uma das intervenções previstas nos viadutos, tendo como temática inspiradora a formação cultural da cidade, com suas etnias, sua história artístico-cultural e suas personagens culturais marcantes. As oficinas serão articuladas com os artistas graffiteiros da cidade, projetos sociais periféricos e demais interessados na arte do graffiti. Ainda para as oficinas, iremos disponibilizar 10 bolsas de incentivo. Esta bolsa será uma ajuda de custo para que esses 10 selecionados participem das oficinas e ao final possam estar expondo sua arte nas paredes através do graffiti e quem sabe seguindo seu processo de formação neste segmento.

Com o programa Caminhos De Graffite o poder público dá à grafitagem um destaque significativo na vida da cidade, criando uma ação planejada de transformação de viadutos (e futuramente também outros espaços) em telas urbanas para o trabalho artístico dos grafiteiros de Londrina. A cidade abre caminho para tornar-se um exemplo nacional de fomento à imaginação criadora e ao colorido que é leitura crítica da vida social, presentes no grafite como arte urbana.

O grafite é uma arte crítica já por ter na intervenção no espaço urbano sua maneira de manifestar-se, fugindo aos espaços como museus e galerias, por força de grupos socialmente excluídos do convencional social e artístico. A grafitagem é uma arte contemporânea e também uma nova perspectiva de leitura do mundo, onde o local se torna tela, comunicação, vivificação. Coloca em relevo para a população a leitura semiótica, que não se limita nem se coloca dependente do verbal. Ao contrário, insere o verbal em novos modos de dizer. Tudo isso é feito de modo partilhado, público, tendo a cidade como espaço expositivo-interativo.