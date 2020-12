Londrina: Projeto Contra o Vento publica novo vídeo nesta terça-feira

“Nem rimar eu quero” fala sobre um relacionamento amoroso complicado e as ações positivas para enfrentá-lo; tem parceria com o projeto Atrito Arte, que possui PROMIC

Nesta terça-feira (1°), às 19 horas, será publicado o quinto vídeo do projeto Contra o Vento, idealizado pela londrinense Chris Vianna. “Nem rimar eu quero” poderá ser conferido no canal do Youtube da artista (https://www.youtube.com/watch?v=mkyLOmQZx7Y). A atividade tem parceria com o Projeto Atrito Arte em Movimento, que conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

O vídeo trará texto de Chris Vianna, música de Duda Victor e produção de imagens de Carlos Fofaun Fortes. Dessa vez, haverá a participação, no vídeo, da diretora e atriz Marina Stuchi e da escritora Samantha Abreu, junto com a artista londrinense.

De acordo com a produtora Chris Vianna, o poema presente neste quinto vídeo é sobre um relacionamento de coisas que não deram certo e o processo para lidar com isso. “É um poema positivo, de quem está seguindo em frente e vendo a vida ou tendo reações que são positivas. Quando você tem algum tipo de rompimento ou estresse em uma relação amorosa, geralmente você se abate, e nós mulheres principalmente nos abatemos mais. Esse vídeo mostra uma reação/ação positiva frente à essa questão de um relacionamento amoroso que não está dentro dos conformes”, contou.

Já foram publicados quatro vídeos: “Não morro hoje”; “Take I”; “Trouxe a chave para libertar sua tristeza” e “Contra o Vento”. Todos estão disponíveis no canal do Youtube Chris Vianna e os benditos energúmenos (https://www.youtube.com/channel/UC3uFb2drx_1ti5ulqSxMQuw). A escolha do quinto poema se deu por meio de uma votação.

NCPML