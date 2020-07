Londrina: Projeto Usina Convida produz nova atividade virtual

Em formato de podcast este episódio visa transmitir assuntos importantes à população, através de entretenimento e leveza

A Usina Cultural irá promover, neste sábado (4), às 18h30, o segundo encontro do projeto Usina Convida. Iniciada na última semana a iniciativa tem como objetivo interpelar artistas, produtores, pesquisadores e críticos de Londrina ou que já passaram pela cidade para tratar de temas relacionados à arte e cultura. Nesta oportunidade irá ao ar o episódio de podcast, Rádio das Histórias.

Com a participação dos convidados Diego Loman e Thainara Pereira, que são contadores de história, o programa terá 39 minutos de duração. Todo o material poderá ser conferido através do SoundCloud da Usina Cultural. No Instagram do espaço (@usina_cultural) há mais informações.

De acordo com a produtora administrativa da Usina, Nathália Diovana, o intuito deste episódio será tratar temas sociais importantes de forma descontraída, chamando a atenção principalmente do público infantil. “A Thainara tem como foco a contação de histórias voltada para narrativas de matriz africana. Ela traz outra perspectiva para as crianças. Apresenta visões e personagens diferentes do que estamos acostumados a ver. Por um lado queremos entreter o público e por outro trazer assuntos necessários de serem debatidos até em âmbito escolar”, destacou.

Este é o segundo encontro promovido pelo projeto Usina Convida. No último sábado (27) uma live sobre Decolonialidade e Negritude no Teatro, com a artista cênica Juliana Espírito Santo, foi o tema da vez. “O Usina Convida pretende abordar temáticas relevantes para a população com bastante leveza. As pessoas estão vivenciando um período muito complicado atualmente. Diante da situação é importante conscientizá-las a partir de arte e cultura”, disse a produtora.

Usina Convida

O projeto corresponde à segunda etapa de programação de quarentena da Usina Cultural. Por meio de lives e podcasts, a iniciativa pretende disseminar arte ao público, em tempos difíceis de pandemia e isolamento social. Novos conteúdos serão disponibilizados durante todos os sábados, até 15 de agosto, nas plataformas digitais do espaço (Facebook, Instagram, SoundCloud e YouTube). A Usina Cultural possui patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

