Londrina: Projeto Usina Convida promove última programação de quarentena

Por meio de uma live, com o ator Erick Santos, a iniciativa abordará assuntos da cultura afrodescendente

Neste sábado (15), às 18h30, irá ao ar o último episódio do projeto Usina Convida. Em formato de live, a proposta do encontro será debater o tema “Ancestralidade e Memória Negra”, com o ator Erick Santos. O projeto é uma iniciativa da Usina Cultural, que possui patrocínio da Secretaria Municipal de Cultural (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

De acordo com a produtora administrativa do espaço, Nathália Diovana, o objetivo da live será apresentar assuntos que preservem a cultura afrodescendente. “O tema deste encontro é de extrema importância, principalmente no período em que a gente vive. O Brasil é um país estruturalmente racista, por isto é necessário tocar as pessoas para além de um viés político. A arte surge como uma munição. Leva assuntos urgentes a um público diversificado”, explicou.

A ideia é que o encontro tenha até uma hora de duração. Interessados em assistir a este episódio podem acessar o Instagram oficial da Usina Cultural (@usina_cultural). Esta será a oitava e última programação do Usina Convida. Dividido entre lives e podcasts o projeto procurou abordar temas artísticos variados, durante todos os sábados, desde o final de junho.

Segundo a produtora do local, cada publicação feita no Instagram obteve uma média de 200 a 300 interações. “Nesta pandemia tivemos o objetivo de dar continuidade aos trabalhos da Usina, mesmo que de forma remota. Tentamos trazer, da melhor forma possível, um afeto ao público, através das redes sociais. Foi perceptível notar como as pessoas necessitam de arte e programação cultural. Como a cultura salva muitas situações, principalmente nesta questão de confinamento. Avalio que foi um processo bem interessante”, contou. Para ficar por dentro dos próximos projetos da Usina Cultural é só acessar o Instagram oficial do espaço.

