Londrina: Publicado resultado final da Lei Aldir Blanc para coletivos culturais

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) divulgou, na última semana, o resultado final do Edital n° 006/2020, referente à categoria Coletivos Culturais. O edital, do programa Londrina: Cultura faz História, integra a distribuição de renda da Lei Aldir Blanc no município. O documento completo pode ser acessado no Jornal Oficial do Município nº 4237, publicado na quinta-feira, 24 (http://www.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4237-Assinado-Pdf.pdf).

O edital lista quais projetos foram habilitados e inabilitados, mais o resultado dos recursos analisados. A análise das condições de habilitação e credenciamento foi realizada por uma comissão especial nomeada pela Portaria nº 20, publicada em 3 de dezembro.

Segundo a diretora municipal de Incentivo à Cultura, Sonia Regina Aparecido, Londrina recebeu a quantia de R$ 3,4 milhões, do governo federal, para executar ações relacionadas à Lei Aldir Blanc. Para isso, a SMC lançou o programa Londrina: Cultura faz História. “Com a divulgação deste edital, é encerrada a etapa de credenciamento no programa. Realizaremos agora os procedimentos internos das demais fases do processo”, explicou.

Programa

O programa Londrina: Cultura faz História irá compor um acervo com conteúdos de registro da memória artístico-cultural em formato digital, gravados em vídeo, que contam sobre as histórias de agentes culturais, memórias, saberes e fazeres da cultura.

