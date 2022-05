Londrina realiza 10ª Conferência de Cultura na sexta (6) e sábado (7)

Evento será realizado no Cine Teatro Ouro Verde e terá transmissão simultânea no YouTube; atividades incluem a discussão de propostas e políticas públicas municipais na área de cultura

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) promovem, nesta sexta-feira (6) e sábado (7), a 10ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina. Conduzidas no Cine Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85, Centro), as atividades terão transmissão simultânea através do canal de YouTube da plataforma Londrina Cultura.

Na sexta-feira, a partir das 18h30, será realizado, no local da Conferência, o credenciamento dos delegados que participarão das atividades – representando diferentes regiões, segmentos e entidades culturais do município – assim como os cidadãos que desejam acompanhar o evento na condição de observadores. Em seguida, das 19h às 21h, terão início os trabalhos. As ações prosseguirão no sábado, sendo que a plenária do evento terá início às 9h e está prevista para ser concluída por volta das 16h.

Durante a Conferência, serão debatidas as propostas desenvolvidas durante as pré-conferências de Cultura, realizadas entre 13 de abril e 5 de maio. A discussão também abordará propostas relativas à tese-guia desta edição do evento: “Cultura contra a Desigualdade! Cultura pela Diversidade!”.

Outros assuntos enfocados pelo evento serão a condução das políticas públicas municipais na área de cultura; a infraestrutura, gestão e orçamento dos órgãos do setor; e a avaliação dos 20 anos de modelo de gestão e política cultural implementado pela 1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina, realizada em 2001.

