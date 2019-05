Londrina recebe show Leminskanções

Um mergulho na genialidade musical de Paulo Leminski. Neste sábado, dia 11 de maio, o Cine Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85 - Centro) será palco do show Leminskanções, com Estrela Ruiz Leminski, Téo Ruiz e banda, além da participação especial de Carlos Careqa. Gratuito, o espetáculo apresenta 14 músicas que integram o CD duplo Leminskanções, gravado em 2014, resultado de um trabalho de seis anos de Estrela, que buscou resgatar o legado musical do pai. Leminski produziu cerca de 100 músicas e teve canções gravadas por grandes ícones da música brasileira, como Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Ney Matogrosso, dentre outros. A distribuição dos ingressos será feita uma hora antes do show.

A exposição Múltiplo Leminski - em cartaz no Museu Histórico de Londrina até 30 de junho - é um projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo do Paraná e tem apoio da Copel, da Secretaria de Cultura de Londrina, Prefeitura de Londrina e Universidade Estadual de Londrina.