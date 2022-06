Londrina recebe tradicional festa julina Marista

Evento contará com comidas típicas, muitas brincadeiras e DJ

A tradicional festa julina do Colégio Marista de Londrina 9 Av. Maringá, 78 - Jardim dos Bancários) será no sábado, 2 de julho das 14h às 21hrs. O evento, aberto ao público, com entrada no valor de R$ 15,00, vai acontecer dentro da instituição que, neste ano, celebra seu 67º aniversário.

A diversão será garantida com atrações como danças típicas realizadas pelos alunos, brincadeiras tradicionais de festa de São João, comidas características dessa época do ano e muita diversão.

Para o diretor do Colégio Marista, Adriano Brollo, poder realizar novamente esse evento tão aguardado é motivo de muita alegria. “Nossa tradicional festa julina é um ponto de encontro e integração de alunos, familiares e amigos, é um verdadeiro momento de diversão para todos. Poder festejar presencialmente de novo é um motivo a mais para celebração”, afirma.

Luiza Lafuente Woellner dos Santos/Asimip