Londrina: Secretaria de Cultura divulga agenda de atividades Virada Cultural

Programação, disponível na Plataforma Londrina Cultura, inclui diversas opções para o público infantil e adulto

Ontem (14), a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) divulgou a programação de atividades Virada Cultural, no período de quinta-feira (15) até 21 de julho. A agenda é composta por ações cadastradas na Plataforma Londrina Cultura, oferecendo variedade e pluralidade de linguagens culturais. Quem desejar, pode pedir para receber a programação, semanalmente, por e-mail. A solicitação deve ser feita pelo e-mail acaocultural@londrina.pr.gov.br ou pelos telefones (43) 3371-6606 e 3371-6607.

Para o público infantil, estão disponíveis os vídeos da Vovó Fofuxa, que incluem histórias, receitas e brincadeiras realizadas de forma lúdica. A personagem é interpretada pela professora, artista e contadora de histórias Eloiza Torres. Nesta semana, serão publicados os vídeos “Vovó Fofuxa conta ‘A casa’, de Vinícius de Moraes” e ”Vovó Fofuxa conta a historinha ambiental: ‘A cobrinha Fifi em busca do guizo perdido’”. Os conteúdos podem ser acessados aqui.

Outra opção para as crianças são as tardes culturais, realizadas pelo Sesc Cadeião Cultural (Rua Sergipe, nº 52) todas as quartas-feiras, a partir das 13h30. Entre as atividades realizadas, há contação de histórias, sessões de cinema, oficinas de arte, teatro, música e jogos. As vagas são limitadas, e as mensalidades são de R$ 96 para o público geral e R$ 48 para trabalhadores do comércio e dependentes. As inscrições podem ser feitas pelos telefones (43) 3572-7700 ou 3572-7701.

Quem se interessa por artes circenses pode conferir os vídeos publicados pela Vila Cultural Barracão Tangará, que apresentam diversas dicas e técnicas. Os conteúdos são disponibilizados todas as quartas-feiras, às 10h, no perfil do Barracão Tangará no Instagram.

Em comemoração ao aniversário de 28 anos do Museu de Arte de Londrina, a Secretaria Municipal de Cultura apresenta a Exposição Virtual “Obras do Jardim”, com cinco esculturas compostas pelos artistas Caciporé Torres, Sérvulo Esmeraldo, Cleber Machado, Zanzal Mattar e Vanda Pepiliasco. Todas as obras integram o acervo do Museu de Arte de Londrina, e podem ser vistas neste link.

Com episódios novos todas as terças e quintas-feiras, até o dia 31 de dezembro, o Podcast Sarau do Conto Surreal aborda narrativas absurdas, abstratas e surreais. Nesta semana, será apresentado o conto inédito “Cordel da Morte e Vida – parte 2”, escrito por Luís Fernando, com edição e apresentação do bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, Lucas Turino.

NCPML