Londrina sedia apresentações com entrada gratuita da Orquestra Sinfônica do Paraná

Primeiro concerto será realizado na Concha Acústica, nesta sexta (27), e trará clássicos sertanejos; no sábado (28), Ouro Verde recebe apresentação de aniversário da Orquestra Sinfônica do Paraná

Dois importantes espaços culturais de Londrina recebem apresentações gratuitas da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) no final desta semana, como parte do programa de interiorização cultural desenvolvido pelo Governo do Estado.

Na sexta-feira (27), a partir das 19h, a Concha Acústica, localizada na Praça 1º de Maio (região central), sedia a apresentação Clássicos Sertanejos, com diversas canções marcantes de artistas como Chitãozinho e Xororó, Renato Teixeira, Zezé di Camargo e Marília Mendonça, entre outros.

Já o Cine Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85) foi o local escolhido para o concerto de comemoração do aniversário de 37 anos da OSP, que será no sábado (28), às 20h30. Nessa ocasião, serão executadas obras de Ludwig van Beethoven e Johann Sebastian Bach. Os interessados devem comparecer à bilheteria do teatro para retirar os ingressos, gratuitamente, a partir das 18h30. Ao todo, serão disponibilizados 700 lugares – lotação máxima do Ouro Verde – e é recomendado que todos os espectadores utilizem máscaras de proteção.

O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, convidou a população a prestigiar os espetáculos, frisando que o evento de amanhã (27) será uma oportunidade para a plateia cantar clássicos do cancioneiro popular em conjunto com a orquestra. “Assisti a uma das apresentações conduzidas pelo maestro Carlos Prazeres e foi um momento mágico, em que as pessoas realmente soltaram a voz, por isso convido os londrinenses a participarem. Já a apresentação de sábado tem caráter histórico, pois será o primeiro concerto de aniversário da Orquestra Sinfônica do Paraná realizado fora da capital do Estado”.

Pellegrini também contou que, na sexta-feira, terá uma reunião com a superintendente-geral da Cultura do Paraná, Luciana Casagrande Pereira, que estará em Londrina para as celebrações do aniversário da OSP. “Vamos discutir algumas demandas da cidade na área da cultura, incluindo a finalização do restauro do Museu de Arte de Londrina e a possibilidade de que o Estado apoie o Festival Internacional de Londrina (FILO) da mesma forma que apoia o Festival de Teatro de Curitiba. São pautas alinhadas ao programa de interiorização da cultura conduzido pelo Governo Estadual, que tem realizado avanços importantes nesse sentido, como o programa Bolsa Qualificação Cultural e os editais do Profice, que vão destinar 50% de seus recursos, totalizando R$ 20 milhões, ao interior do estado. Além disso, também estamos articulando com o Governo a vinda de exposições artísticas dos museus estaduais para Londrina”, frisou.

Campanha Aquece Paraná – Durante os eventos, quem quiser doar um agasalho de qualquer tipo (blusas, calças, luvas, meias, cachecóis e gorros, entre outros) ou cobertor poderá fazê-lo através da campanha Aquece Paraná, promovida pelo Governo do Estado.

Tanto na Concha Acústica quanto no Cine Teatro Ouro Verde, haverá caixas destinadas à coleta dos itens, que serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade de todo o Paraná, identificadas através de um sistema eletrônico estadual. A iniciativa, que está presente em todos os concertos da OSP, é uma realização da Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS), em parceria com a Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) e Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar).

Programação das apresentações –

Clássicos Sertanejos | Londrina

Sexta-feira, 27/05, 19h00

Concha Acústica

Maestro convidado: Carlos Prazeres

Programação: Dança Húngara no. 5 (Johannes Brahms) | No Rancho Fundo (Chitãozinho & Xororó) | Bicho do Paraná (João Lopes) | É o amor (Zezé Di Camargo) | Luar do Sertão (Catulo da Paixão Cearense) | Amanheceu Peguei a Viola (Renato Teixeira) | Rio de Piracicaba (Lourival dos Santos) |Romaria (Renato Teixeira) | Infiel (Marília Mendonça) | Estrelinha (Di Paullo e Paulino) | Evidências (José Augusto e Paulo Sérgio Valle) | Lágrimas (Maiara, Frederico Nunes e Gabriel Agra)

Concerto de Aniversário – OSP 37 anos

Sábado, 28/05, 20h30

Teatro Ouro Verde

Maestro convidado: Carlos Prazeres

Programa: Abertura Coriolano (Ludwig van Beethoven) | Sinfonia no. 5 (Ludwig van Beethoven) | Concerto para dois violinos (Johann Sebastian Bach)

Realização

O projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da SANEPAR, Prefeitura de Guarapuava, Prefeitura de Cascavel, Prefeitura de Londrina e Prefeitura de Maringá; com o patrocínio da COPEL; e com realização da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra, Palco Paraná, Centro Cultural Teatro Guaíra, Superintendência-Geral da Cultura, Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal – Pátria Amada, Brasil.

NCPML