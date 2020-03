Londrina sedia Feira da Cidadania em março

O Jardim Bandeirantes, na região oeste da cidade, se tornará uma grande praça de serviços e atendimentos gratuitos ao público londrinense, no dia 18 de março, quando será realizado o Projeto Feira da Cidadania. A iniciativa, desenvolvida pelo Governo do Paraná, sairá pela primeira vez dos limites da capital Curitiba, tendo Londrina como parceira e polo inicial das ações. A novidade foi confirmada nesta terça-feira (4), durante reunião na sede da Prefeitura de Londrina, envolvendo representantes da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF-PR), e de várias secretarias e órgãos municipais. O encontro serviu para consolidar o evento, debater e alinhar as estratégias para a viabilização dos trabalhos.

Agendada para o dia 18 de março, quarta-feira, inicialmente das 8h às 19h, a feira irá concentrar, em um só local, uma série de serviços para a comunidade, com prioridade à população de baixa renda. A intenção é oferecer orientações sobre programas e serviços, vagas de emprego, saúde, educação, esporte, assistência social, lazer e cultura, entre outros atrativos. O espaço escolhido foi a Praça Serra das Laranjeiras, que fica na Avenida Serra da Esperança com a Rua Serra do Mel. Esta praça foi totalmente revitalizada pela Prefeitura, em 2019, e ganhou um Complexo Esportivo com campo sintético, quadra de basquete e pista de skate.

Segundo o coordenador dos Escritórios Regionais, da SEJUF, Jorge Luiz Ledebur Neves, que esteve na reunião, Londrina receberá as primeiras ações da Feira da Cidadania fora da capital. O projeto contemplará cidades com mais de 200 mil habitantes. Em Londrina, a expectativa é atender milhares de pessoas durante o evento.“Escolhemos Londrina por conta de sua estrutura e capacidade de ofertar e comportar uma grande demanda de serviços, além de vários projetos exemplares que vem executando em diferentes áreas. Isso credencia a cidade, e outro fator é a afinidade existente entre o poder municipal de Londrina com a gestão atual do Governo do Paraná”, disse.

A chefe do Escritório Regional da SEJUF de Londrina, Deise Tokano, também participou e acrescentou que o objetivo das ações, para onde forem levadas, é criar um forte canal de atendimento à população, beneficiando milhares de pessoas em um só dia com vários serviços e políticas públicas. “Essa é a primeira vez que uma feira de grande porte é desenvolvida em Londrina na atual gestão do Estado. Esperamos que a primeira edição tenha total sucesso e volte a ser feito aqui novamente”, frisou.

Coordenador das atividades da Feira da Cidadania, por parte do gabinete da Prefeitura de Londrina, Matheus Thum informou que a parceria com o Estado visa ofertar parte dos melhores serviços disponíveis e ampliar o acesso aos moradores dos bairros. “A meta é levar informações aos cidadãos e facilitar o acesso a programas e projetos desenvolvidos em Londrina e no âmbito estadual. O Jardim Bandeirantes é uma área importante da região oeste e, por meio de sua associação de moradores, apoia a iniciativa. Os moradores serão mobilizados para fortalecer o projeto. Todas as secretarias e órgãos participantes se empenharão ao máximo para tornar a iniciativa um sucesso. Futuramente, esperamos repetir a realização em nossa cidade”, enfatizou.

Durante a Feira, o governo estadual levará a Londrina toda sua estrutura, disponibilizando equipamentos e ônibus para atendimentos da Agência do Trabalhador, com oferta de vagas e cadastramento de pessoas interessadas em obter emprego, da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), serviços da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), orientação do Departamento de Trânsito (DETRAN), e da equipe da SEJUF, que atuará com projetos como o ID Jovem e o Nota Paraná.

O Município cederá o espaço público e servidores de várias secretarias e órgãos para atuarem nas atividades, e captará parceiros locais para fortalecer a participação, além de colaborar com a montagem da estrutura física. Está prevista a participação de instituições de Londrina, entidades filantrópicas, beneficentes, entre outras.

Participaram da reunião, no gabinete da Prefeitura, servidores, secretários municipais e representantes de órgãos, envolvendo vários segmentos: Educação, Assistência Social,Trabalho, Emprego e Renda, Defesa Social, CODEL, COHAB, entre outros.