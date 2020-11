Londrina: Segunda edição do Canto Escondido vai ao ar neste domingo

Patrocinado pelo Promic, Festival reúne artistas locais e traz as bandas Matina, Souza e Batupé para a programação

Depois de uma estreia de sucesso, o festival de música Canto Escondido vai realizar neste domingo, 29, a sua segunda edição. A apresentação acontece online, por meio do Youtube, e traz pocket show das bandas Matina, Batupé e Souza. A programação ao vivo começa às 15h, e será transmitida pelo YouTube, no canal da Espaçonave.

“Em outubro, quando fizemos a edição de estreia, a nossa expectativa era bem alta e a edição ficou a contento. Foi muito bonito, a transmissão ficou estável e o retorno do público também foi maravilhoso. Para esse domingo o que a gente espera é manter esse nível”, comenta Gabriel Souza, responsável pelo Festival.

Para dar continuidade ao trabalho, o Canto Escondido selecionou as bandas Matina e Batupé, além do próprio Souza, que apresenta seu trabalho em todas as edições do evento. “O nosso objetivo com a programação é fazer uma mescla mesmo, demonstrar a riqueza da produção de música em Londrina. Por isso vamos ter o rap da Matina e a brasilidade do Batupé, esse domingo vai ser bem animado, bem pra cima”, adianta Souza.

Para conferir os shows do Canto Escondido, o público pode entrar no canal da Espaço Nave no Youtube, ou clicar em https://linktr.ee/cantoescondido. Para receber as novidades, basta seguir a página do Festival no Instagram https://www.instagram.com/cantoescondidofestival/

Festival Canto Escondido

Uma iniciativa de músicos e produtores locais, o Festival Canto Escondido selecionou artistas londrinenses para uma programação de shows que serão transmitidos online. O Festival acontece em espaços culturais da cidade e, além da transmissão ao vivo, pelo Youtube, também vai produzir material de vídeo e áudio para as bandas selecionadas. O Canto Escondido tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - Promic.

Isabela Cunha/Asimp