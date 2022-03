Londrina: Seus espaços, suas histórias não contadas

Londrina é uma cidade cheia de antagonismos. Reduto de ciência e tecnologia, mas berço do reacionarismo político e do negacionismo; espaço de arte e cultura, mas ao mesmo tempo lugar de coerção e manifestação de ódio contra artistas e produtores culturais; cidade progressista, mesmo sendo relativamente nova, mas que resiste em dar um passo à frente no que se refere a um modo de viver tranquilo entre o velho e novo. Tudo isso se reflete, direta ou indiretamente nos espaços públicos e privados da nossa urbe, que por motivos mais variados, e que espelham bem o pluralismo e os ranços de arrivistas que não viram seu sonho de riqueza prosperar, acabam sendo abandonados à própria sorte. Lugares que contam (ou deveriam contar) histórias são deixados de lado, colocados no chão, viram abrigos para drogados ou sem-teto. Quantas memórias são, direta ou indiretamente assassinadas com o abandono e destruição desses espaços?

Esse é o tema do curta-metragem URBEX: ESPAÇOS ABANDONADOS LONDRINA da arquiteta e urbanista, atriz, produtora e artista londrinense Raissa Bessa que estreia no próximo dia 29/3 às 19:30 no Youtube e no Instagram, ficando disponível até o dia 31 à meia-noite. O vídeo é uma extensão do projeto de doutorado da londrinense, cujo objeto são exatamente os espaços abandonados em Londrina, e foi realizado com o apoio do PROMIC.

Em pouco mais de doze minutos, o vídeo mostra – numa linguagem poética – como a cidade foi vendo seus espaços sendo invadidos e, posteriormente serem abandonados pelos mais diferentes motivos. Lugares que deveriam ser espaços de convivência, de brotar de histórias, de partilha de arte e cultura acabam se constituindo em cemitérios vivos de construção, espaços de nada. Assim acontece com o que deveria ser o Teatro Municipal, o que era o Hotel Sahão, no centro da cidade, o Shopping Automotivo na Leste Oeste, entre outros.

O documentário tem o roteiro assinado pela própria Raíssa e pelo escritor e poeta londrinense Eduardo Baccarin-Costa, conta com trilha sonora do músico londrinense Fabrício Martins e Paulo Vitor Poloni que também faz a narração ao lado de Raíssa e da atriz Raquel Sant’Anna, tendo a montagem da arquiteta e urbanistaLouisaSavignon e arte gráfica de Rafael Santana.

O curta-metragem pode ser acessado no Canal Raissa Bessa Ateliê, do Youtube e na página do Instagram @urbexlondrina a partir do dia 29/03 às 19:30 até a meia-noite do dia 31/03.

Vozes:

Paulo Vitor Poloni

Raíssa Bessa

Raquel Sant’Anna

Montagem:

LouisaSavignon

Trilha sonora:

Paulo Vitor Poloni

Fabrício Martins

Produção de áudio:

Nosso Canto Produções

Roteiro:

Eduardo Baccarin-Costa

Raíssa Bessa

Câmera:

Raíssa Bessa

Fotografias de drone:

João Antonio

Fotografias Antigas:

Acervo museu histórico

Imagem do livro:

OSGEMEOS: Segredos. Curitiba, PR: Museu Oscar Niemeyer, 2021.

Revisão de roteiro:

Rebeca Santana Vilela

ThamineAyoub

Arte gráfica:

Rafael Santana