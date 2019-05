Londrina: Simone Mazzer faz show com Cida Moreira e São Yantó

Cantora convida ícones da música brasileira para participar com ela do projeto Sesi Música

O Sesi Música, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, promove show inédito da atriz e cantora Simone Mazzer neste mês de maio, em Londrina. A artista convida Cida Moreira e São Yantó para um espetáculo único e inesquecível trazendo a diversidade da música brasileira para a Concha Acústica. A apresentação propõe uma mistura de estilos onde a MPB se unirá ao rock, ao funk, entre outros gêneros. A ação acontece no dia 25, às 19h.

Simone Mazzer é cantora e atriz. Em 2015, lançou o seu primeiro álbum solo: “Férias em Videotape” - escolhido pela crítica especializada como um dos melhores do ano. O álbum lhe rendeu a indicação de melhor cantora, ao lado de Gal Costa e Elza Soares, e um troféu do 27º Prêmio da Música Brasileira, na categoria Revelação, em 2016.

Natural de Londrina, a cantora conquistou o Brasil com três faixas em trilhas sonoras da tevê: “Tango do mal” e “Estrela blue”, na Rede Globo, e “Dei um beijo na boca do medo”, na Fox. Em 2018, foi indicada novamente no 29º PMB na categoria Melhor Cantora, pelo álbum “Simone Mazzer & Cotonete”. A artista ainda vem produzindo singles e videoclipes já garantidos no seu próximo álbum, previsto para 2019.

São Yantó, artista também conhecido como Lineker, é cantor, compositor, performer, produtor e diretor. Mineiro natural de Bambuí, reside atualmente na capital paulista. Sua arte não se define por um segmento artístico específico ou recortado, mas pelo cruzamento das diversas experiências que constituem sua trajetória.

Após três álbuns lançados e irreverentes videoclipes como “Gota por gota”, “Leite” e “Alguém Segure Esse Homem”, o artista inicia agora um novo momento de sua carreira, adotando “São Yantó” como seu nome artístico. A mudança vem acompanhada do lançamento do videoclipe “Leão Faminto” e do EP “São Yantó”.

Cida Moreira é dona de uma voz potente e de uma personalidade cênica dramática. Cantora, atriz e pianista, com cinco anos tocava piano e cantava na rádio em Paraguaçú. Com um repertório refinadíssimo que passa pelo melhor da MPB e chega até Bretch, Cida Moreira canta Tom Waits, Mario de Andrade, Chico Buarque, Bertolt Brecht, Kurt Weill e Cartola com a mesma entrega.

Sobre o show, Cida declara: “será um momento improvável e peculiar, com três artistas de trajetórias igualmente distintas e peculiares, com experiências diferentes, mas unidos por um repertório furioso e poeticamente forte. Cantamos a beleza de nossa cultura, e insistimos em deixar claro que somos artistas livres, donos do seu trabalho e sem medo de correr riscos”, desabafa.

O projeto Sesi Música é uma ação do Sesi Cultura Paraná que promove shows de artistas de representatividade na cena localparanaense em parceria com cantores, músicos ou bandas com carreira consolidada nacionalmente. Um dos critérios fundamentais para esta parceria é que os artistas envolvidos tenham alguma conexão musical.