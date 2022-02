Londrina Tem História: uma narrativa popular dos Artefatos Urbanos

Projeto busca visibilizar as singulares histórias que nos atravessam no cotidiano urbano, na cidade de Londrina

Nos trajetos do dia a dia, quantas coisas nos são especiais? O que nos dá a sensação de que ali é o nosso lugar? Já achou curioso algum objeto na cidade? Tem uma praça ou árvore preferida? Alguma fachada te chama atenção? Alguma mancha no muro ou fissura na calçada? Quantas poesias se formam dentro de nós a partir do que vemos e sentimos sobre a cidade?

Foram estas perguntas que inquietavam a equipe quando surgiu a ideia do projeto “Londrina Tem História” e que levou a procurar um termo que fosse capaz de abarcar todos esses lugares, objetos e intervenções. Assim se chegou à ideia de Artefato Urbano, e ao desejo de construir coletivamente uma narrativa do cotidiano e da memória de quem vive afetivamente a cidade.

O projeto, patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura – PROMIC, propõe a criação de um banco de fotografias de artefatos urbanos com relatos pessoais e populares a partir das imagens. Para isto, está sendo utilizada a rede social Instagram que permite a postagem de imagens, além de outras ferramentas como comentários nas fotos, “stories” e mensagens diretas, que servirão como canal de diálogo com o público geral, e assim, visa-se o envolvimento deste também com a escolha dos artefatos urbanos a serem registrados.

Ao publicar certo artefato urbano, imagina-se que isso poderá gerar reconhecimento em outras pessoas, interações, diferentes ou similares visões, indagações e, sobretudo, instigar nossos diversos olhares críticos e sensíveis pela cidade.

Como produto cultural e artístico, ao final, a equipe montará um blog, que funcionará como acervo permanente de fotografias, histórias, memórias e afetos populares, criado a partir dos materiais (comentários, considerações, relatos) colhidos na rede social e se utilizando de uma linguagem poética e popular. Deixando, assim, ao Município um rico material para preservação e valorização do Patrimônio Material e Imaterial, que poderá contribuir com futuras pesquisas neste campo.

O que é um artefato urbano?

Este termo foi adotado para traduzir elementos da cidade que remetem sentimentos, pontos, marcas, manchas, objetos, edificações, lugares, coisas que nos afetam. Um artefato urbano é um recorte da cidade sob o seu olhar. A equipe acredita que ao levantar estes artefatos, junto a eles estão memórias e histórias e trazer isto à tona, é evidenciar e valorizar nossas narrativas populares.

Como faz para participar?

Para participar é bem simples, basta acessar o perfil do projeto no Instagram (@londrinatemhistória), clicar no link que está na bio e depois selecionar a opção “Nos conte a sua história! Clique aqui para enviar seu relato”. Vai abrir um formulário com um pequeno resumo do projeto e algumas perguntas, como nome, telefone, e-mail e bairro onde mora. Em seguida as perguntas serão sobre o seu artefato: Nome do Artefato Urbano, Endereço do Artefato, Descrição do Artefato (aqui o projeto quer saber sua história, memória, significados criados a partir da sua relação com o artefato). É possível também enviar seus registros fotográficos pessoais, mas não é obrigatório.

Após preencher todo o formulário é só clicar em “Enviar”. Essas informações irão direto para a base de dados do projeto e a partir do relato de cada artefato a equipe “irá à campo”, ou seja, vai até o local sugerido no formulário, reconhecer o lugar, objeto, ou coisa e registrará em foto ou vídeo aquela memória urbana. Em seguida serão selecionadas as melhores capturas, editadas e postadas na página do Instagram, juntamente com o relato da pessoa colaboradora.O prazo para participação e envio dos artefatos urbanos é até o dia 10 de abril de 2022.

O Londrina Tem História convida todes a contribuir com o afloramento das nossas narrativas populares sobre os artefatos urbanos.

Erica Matsuda/Asimp